Congreso elige a Carlos de los Cobos como fiscal anticorrupción de Querétaro

Querétaro, 18 de junio de 2026.- La LXI Legislatura eligió con 20 votos a Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda como titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Querétaro, cargo que ejercerá del 18 de junio de 2026 al 17 de junio de 2035.

Durante la misma Sesión de Pleno, los diputados designaron también con 20 votos a Manuel Bernabé Bautista García como magistrado propietario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, para un periodo de 12 años que concluirá el 17 de junio de 2038.

Los dos funcionarios rindieron protesta ante el Pleno después de ser acompañados al recinto legislativo por una Comisión de Cortesía integrada por los diputados Guillermo Vega Guerrero y Homero Barrera McDonald.

Los dos nombramientos obtuvieron 20 votos y entraron en vigor el 18 de junio. rotativo.com.mx

La resolución sobre la Fiscalía Anticorrupción se produjo al reanudarse la sesión que un día antes había entrado en un receso de 24 horas, solicitado para continuar las negociaciones entre los grupos y fracciones parlamentarias.

De los Cobos encabezará la Fiscalía Anticorrupción hasta 2035

El nombramiento cerró el proceso iniciado con la terna enviada por el gobernador Mauricio Kuri, integrada por Juan Manuel Martínez López, María Elena Guadarrama Conejo y Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda.

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La Junta de Coordinación Política informó que, después de revisar la documentación presentada, Juan Manuel Martínez López y Carlos Alfredo de los Cobos acreditaron los requisitos constitucionales y legales para participar en la votación definitiva.

En el caso de María Elena Guadarrama Conejo, el órgano legislativo sostuvo que la documentación entregada no acreditó el requisito relacionado con experiencia en procuración de justicia o en materia de derecho penal, por lo que su nombre no fue incluido en la elección mediante cédula.

De las dos propuestas sometidas al Pleno, Carlos Alfredo de los Cobos recibió 20 votos, resultado con el que obtuvo la mayoría requerida para ocupar la titularidad de la fiscalía especializada durante los próximos nueve años.

Los dos nombramientos obtuvieron 20 votos y entraron en vigor el 18 de junio. rotativo.com.mx

El nuevo titular releva a Benjamín Vargas Salazar, quien concluyó una gestión de nueve años al frente de la Fiscalía Anticorrupción, primer periodo constitucional completo desde la creación de la institución.

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción forma parte de la Fiscalía General del Estado y cuenta con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir delitos relacionados con hechos de corrupción.

Manuel Bernabé Bautista llega al Tribunal de Justicia Administrativa

La incorporación del nombramiento de Manuel Bernabé Bautista García al orden del día fue aprobada previamente con 21 votos a favor y cuatro en contra, después de una propuesta presentada por la Junta de Coordinación Política.

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El acuerdo legislativo recordó que la Constitución estatal establece que el Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano autónomo e independiente de las autoridades administrativas, encargado de resolver controversias relacionadas con actos de gobierno y responsabilidades administrativas.

Para ocupar una magistratura de ese tribunal se requiere acreditar al menos cinco años de experiencia en derecho administrativo, además de cumplir las condiciones previstas por la Constitución Política del Estado.

La magistratura tiene una duración de 12 años y no puede ejercerse nuevamente, de manera consecutiva o discontinua, una vez concluido el periodo constitucional. El cargo también concluye si su titular alcanza los 70 años.

Los dos nombramientos obtuvieron 20 votos y entraron en vigor el 18 de junio. rotativo.com.mx

Con 20 votos a favor, Manuel Bernabé Bautista García fue nombrado magistrado propietario para el periodo comprendido entre el 18 de junio de 2026 y el 17 de junio de 2038.

El nombramiento ocurre semanas después de la presentación del informe anual del Tribunal de Justicia Administrativa ante la propia Legislatura, documento en el que el órgano jurisdiccional reportó sus actividades, resoluciones y cargas de trabajo.

Los dos nombramientos entraron en vigor este 18 de junio, una vez desahogadas las votaciones y las respectivas protestas de ley ante el Congreso del estado.