Ciudad de México, 18 de junio de 2026.- México concentró los trámites de comercio exterior del Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Economía y la Agencia Nacional de Aduanas en una ventanilla digital única.
El sistema permite que importadores, exportadores y empresas consulten desde un mismo portal los procedimientos, documentos y resoluciones relacionados con sus operaciones.
La plataforma incorpora un Expediente Único de Comercio Exterior para que los usuarios carguen una sola vez los documentos solicitados por distintas autoridades.
Cada dependencia conservará la facultad de resolver sus procedimientos, pero la Agencia de Transformación Digital dará seguimiento a los plazos y al avance de las solicitudes.
¿Qué trámites reúne la ventanilla de comercio exterior?
La primera versión integra gestiones correspondientes a la Secretaría de Economía, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas.
Los usuarios pueden revisar el estatus de cada procedimiento y consultar qué autoridad se encuentra a cargo de la siguiente etapa.
La plataforma también elimina la dictaminación previa de los avisos. Estos documentos se recibirán como notificaciones, mientras la autoridad mantiene la facultad de efectuar las verificaciones correspondientes.
El Gobierno federal señaló que la integración busca evitar que las empresas entreguen varias veces identificaciones, constancias, permisos u otros documentos requeridos por más de una institución.
La primera versión fue liberada el 25 de mayo y opera dentro de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana.
La administración de la plataforma corresponde a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que tendrá visibilidad sobre la trazabilidad de las solicitudes.
El esquema forma parte de la simplificación de trámites empresariales y de inversión, junto con la ventanilla para proyectos productivos y los sistemas digitales para apertura de establecimientos mercantiles.