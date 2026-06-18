México integra trámites de comercio exterior en ventanilla única

El expediente único evitará presentar repetidamente los mismos documentos y permitirá revisar el avance de cada solicitud.

Presentación del sistema digital para trámites de comercio exterior.

La plataforma reúne trámites correspondientes al SAT, Economía y la autoridad aduanera.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 18 de junio de 2026.- México concentró los trámites de comercio exterior del Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Economía y la Agencia Nacional de Aduanas en una ventanilla digital única.

El sistema permite que importadores, exportadores y empresas consulten desde un mismo portal los procedimientos, documentos y resoluciones relacionados con sus operaciones.

La plataforma incorpora un Expediente Único de Comercio Exterior para que los usuarios carguen una sola vez los documentos solicitados por distintas autoridades.

Cada dependencia conservará la facultad de resolver sus procedimientos, pero la Agencia de Transformación Digital dará seguimiento a los plazos y al avance de las solicitudes.

¿Qué trámites reúne la ventanilla de comercio exterior?

La primera versión integra gestiones correspondientes a la Secretaría de Economía, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas.

Los usuarios pueden revisar el estatus de cada procedimiento y consultar qué autoridad se encuentra a cargo de la siguiente etapa.

La plataforma también elimina la dictaminación previa de los avisos. Estos documentos se recibirán como notificaciones, mientras la autoridad mantiene la facultad de efectuar las verificaciones correspondientes.

El Gobierno federal señaló que la integración busca evitar que las empresas entreguen varias veces identificaciones, constancias, permisos u otros documentos requeridos por más de una institución.

La primera versión fue liberada el 25 de mayo y opera dentro de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana.

La administración de la plataforma corresponde a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que tendrá visibilidad sobre la trazabilidad de las solicitudes.

El esquema forma parte de la simplificación de trámites empresariales y de inversión, junto con la ventanilla para proyectos productivos y los sistemas digitales para apertura de establecimientos mercantiles.

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