Querétaro, 18 de junio de 2026.- El Zona Fest instalado en el Estadio Corregidora ha superado los 10 mil asistentes previstos como aforo base durante algunas jornadas del Mundial 2026, mientras las autoridades prepararon un despliegue reforzado de seguridad para recibir una nueva concentración masiva por el partido de México contra Corea.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, explicó que la diferencia entre los boletos vendidos y el número total de asistentes obedece al acceso gratuito de niñas, niños y personas con discapacidad, sectores que ingresan al recinto, pero no necesariamente aparecen dentro del conteo de entradas comercializadas.

“La capacidad puede estar albergando muchos miles de personas más. Todo eso va en función de boletos vendidos”, respondió el alcalde al ser cuestionado sobre jornadas en las que la concentración habría alcanzado cerca de 13 mil asistentes, pese a que el cupo anunciado originalmente era de 10 mil.

La presentación inicial del Zona Fest en el Estadio Corregidora contempló un acceso controlado, transmisiones de los partidos, conciertos, actividades recreativas y espacios gastronómicos durante la Copa del Mundo.

Macías Olvera sostuvo que el primer fin de semana reunió a más de 30 mil personas, al sumar las distintas jornadas desarrolladas en el complejo deportivo.

Para el encuentro entre México y Corea, el gobierno municipal esperaba nuevamente una asistencia superior a las 10 mil personas y un lleno en la zona acondicionada junto al estadio.

“Lo más importante para mí es que vemos a miles de familias divirtiéndose de manera segura, en un gran ambiente”, declaró.

Ajustan el operativo según el partido y los artistas

El alcalde indicó que diariamente se realizan mesas de evaluación entre la Policía Estatal, la Policía Municipal, Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal y las corporaciones de seguridad privada encargadas del interior del evento.

La cantidad de elementos y las medidas preventivas pueden modificarse según el artista programado, el partido transmitido, la venta de boletos y las condiciones particulares de cada jornada.

Macías Olvera aseguró que para la concentración relacionada con el partido de la Selección Mexicana fueron dispuestas “las máximas acciones de prevención” tanto dentro como fuera de Zona Fest.

El operativo busca mantener controlados los accesos, vigilar la concentración de familias y atender cualquier incidente derivado de la presencia simultánea de miles de personas.

El evento forma parte de las actividades organizadas en Querétaro durante el Mundial, después de que la capital también recibió el trofeo original de la Copa del Mundo como una de las ciudades seleccionadas para su recorrido por México.

Las autoridades mantendrán evaluaciones operativas durante las siguientes jornadas, debido a que la asistencia puede variar según el interés de cada encuentro y la cartelera artística prevista en el Estadio Corregidora.