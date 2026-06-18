Zona Fest supera 10 mil asistentes y refuerza seguridad en Querétaro

Felifer Macías explicó que las entradas gratuitas elevan la asistencia y anticipó lleno total para el partido de México.

personal de seguridad vigila los accesos a Zona Fest en el Estadio Corregidora.

Zona Fest ha registrado jornadas con más de 10 mil asistentes durante las transmisiones del Mundial 2026.

Foto: Facebook/Protección Civil del Municipio de Querétaro.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de junio de 2026.- El Zona Fest instalado en el Estadio Corregidora ha superado los 10 mil asistentes previstos como aforo base durante algunas jornadas del Mundial 2026, mientras las autoridades prepararon un despliegue reforzado de seguridad para recibir una nueva concentración masiva por el partido de México contra Corea.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, explicó que la diferencia entre los boletos vendidos y el número total de asistentes obedece al acceso gratuito de niñas, niños y personas con discapacidad, sectores que ingresan al recinto, pero no necesariamente aparecen dentro del conteo de entradas comercializadas.

“La capacidad puede estar albergando muchos miles de personas más. Todo eso va en función de boletos vendidos”, respondió el alcalde al ser cuestionado sobre jornadas en las que la concentración habría alcanzado cerca de 13 mil asistentes, pese a que el cupo anunciado originalmente era de 10 mil.

La presentación inicial del Zona Fest en el Estadio Corregidora contempló un acceso controlado, transmisiones de los partidos, conciertos, actividades recreativas y espacios gastronómicos durante la Copa del Mundo.

Macías Olvera sostuvo que el primer fin de semana reunió a más de 30 mil personas, al sumar las distintas jornadas desarrolladas en el complejo deportivo.

Para el encuentro entre México y Corea, el gobierno municipal esperaba nuevamente una asistencia superior a las 10 mil personas y un lleno en la zona acondicionada junto al estadio.

“Lo más importante para mí es que vemos a miles de familias divirtiéndose de manera segura, en un gran ambiente”, declaró.

Ajustan el operativo según el partido y los artistas

El alcalde indicó que diariamente se realizan mesas de evaluación entre la Policía Estatal, la Policía Municipal, Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal y las corporaciones de seguridad privada encargadas del interior del evento.

La cantidad de elementos y las medidas preventivas pueden modificarse según el artista programado, el partido transmitido, la venta de boletos y las condiciones particulares de cada jornada.

Macías Olvera aseguró que para la concentración relacionada con el partido de la Selección Mexicana fueron dispuestas “las máximas acciones de prevención” tanto dentro como fuera de Zona Fest.

El operativo busca mantener controlados los accesos, vigilar la concentración de familias y atender cualquier incidente derivado de la presencia simultánea de miles de personas.

El evento forma parte de las actividades organizadas en Querétaro durante el Mundial, después de que la capital también recibió el trofeo original de la Copa del Mundo como una de las ciudades seleccionadas para su recorrido por México.

Las autoridades mantendrán evaluaciones operativas durante las siguientes jornadas, debido a que la asistencia puede variar según el interés de cada encuentro y la cartelera artística prevista en el Estadio Corregidora.

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