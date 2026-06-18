Vuelca y arde tractocamión en la autopista México-Guadalajara

El vehículo de doble semirremolque perdió el control en el kilómetro 200+100 cuando circulaba en dirección a Morelia.

tractocamión de doble semirremolque envuelto en llamas sobre la autopista México-Guadalajara.

El tractocamión volcó en el kilómetro 200+100 de la autopista México-Guadalajara.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 18, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Michoacán, 18 de junio de 2026.- Un tractocamión de doble semirremolque volcó y se incendió este jueves sobre la autopista México-Guadalajara, poco después de la caseta de cobro de Zinapécuaro y en dirección hacia Morelia.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 200+100, donde la unidad de nueve ejes perdió el control cuando transitaba por la zona preventiva del carril de alta velocidad que conduce hacia una rampa de frenado.

Tras salir de su trayectoria, el vehículo pesado volcó y comenzó a incendiarse. Las llamas se extendieron por la cabina y parte de los remolques, mientras una columna de humo podía observarse desde diferentes puntos de la carretera.

El siniestro provocó el cierre de la circulación durante la atención de la emergencia, por lo que conductores que avanzaban por la autopista de Occidente quedaron detenidos antes y después de la zona afectada.

Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el tramo para combatir el fuego, asegurar el área y permitir las maniobras destinadas a retirar la unidad siniestrada.

Los primeros reportes no han confirmado personas fallecidas o lesionadas, ni precisan el estado de salud del operador. Tampoco se ha informado qué tipo de mercancía transportaban los dos semirremolques.

¿Dónde ocurrió el accidente en la México-Guadalajara?

El percance fue localizado después de la plaza de cobro de Zinapécuaro, dentro del estado de Michoacán, sobre los carriles que conducen hacia Morelia.

La autopista México-Guadalajara, también conocida como autopista de Occidente, conecta al centro del país con Michoacán y Jalisco, por lo que el bloqueo generó afectaciones para vehículos particulares y unidades de transporte de carga.

Como antecedente, los incendios de vehículos pesados también han ocasionado cierres y movilizaciones de emergencia en otros corredores del centro del país. En abril, un tractocamión ardió cerca de la caseta de Palmillas, mientras que en mayo otro incendio afectó la carretera México-Querétaro.

Las causas del accidente en Zinapécuaro deberán establecerse mediante la revisión de la unidad y los peritajes correspondientes. La circulación podrá normalizarse una vez concluidas las labores de enfriamiento, limpieza y retiro de los restos del vehículo.

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