Pipa con nitrógeno cae en fosa sobre la México-Querétaro

El Marqués, 19 de junio de 2026.- Una pipa destinada al transporte de nitrógeno cayó al interior de una fosa séptica en la zona de La Noria, a un costado de la autopista México-Querétaro, lo que movilizó a personal de Protección Civil y equipos especializados.
La Coordinación Municipal de Protección Civil de El Marqués informó que no se registraron personas lesionadas ni fuga de nitrógeno como consecuencia del incidente.
Los cuerpos de emergencia delimitaron el área y revisaron las condiciones del tanque antes de iniciar las maniobras para recuperar el vehículo. La intervención buscó evitar movimientos que pudieran comprometer la estructura de la unidad o provocar la liberación del material transportado.
Las fotografías difundidas por la dependencia muestran la pipa inclinada fuera de la superficie de circulación, con parte del sistema de ruedas dentro de la excavación y personal de emergencia supervisando el lugar.
Protección Civil de El Marqués descartó personas lesionadas y fuga de nitrógeno durante la atención del incidente.Foto: Protección Civil El Marqués
Grúas retiraron la unidad
Equipos de arrastre utilizaron grúas para sacar la pipa del punto donde quedó parcialmente hundida.
Después de las maniobras, la unidad fue trasladada a un sitio de resguardo para realizar las revisiones correspondientes y mantenerla bajo control.
La autoridad municipal no precisó las circunstancias que provocaron que el vehículo terminara dentro de la fosa ni reportó afectaciones adicionales en la zona.
El operativo concluyó con la recuperación de la pipa, sin personas lesionadas y sin que se detectara una fuga del nitrógeno que transportaba.