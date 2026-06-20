Pipa con nitrógeno cae en fosa sobre la México-Querétaro

Protección Civil descartó personas lesionadas y fuga del material durante el operativo realizado en El Marqués.

Llantas y parte inferior de una pipa quedan dentro de una excavación durante el operativo de recuperación en La Noria.

Una pipa que transportaba nitrógeno cayó en una fosa séptica en La Noria, junto a la autopista México-Querétaro.

Foto: Protección Civil El Marqués
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 19 de junio de 2026.- Una pipa destinada al transporte de nitrógeno cayó al interior de una fosa séptica en la zona de La Noria, a un costado de la autopista México-Querétaro, lo que movilizó a personal de Protección Civil y equipos especializados.

La Coordinación Municipal de Protección Civil de El Marqués informó que no se registraron personas lesionadas ni fuga de nitrógeno como consecuencia del incidente.

Los cuerpos de emergencia delimitaron el área y revisaron las condiciones del tanque antes de iniciar las maniobras para recuperar el vehículo. La intervención buscó evitar movimientos que pudieran comprometer la estructura de la unidad o provocar la liberación del material transportado.

Las fotografías difundidas por la dependencia muestran la pipa inclinada fuera de la superficie de circulación, con parte del sistema de ruedas dentro de la excavación y personal de emergencia supervisando el lugar.

Pipa de transporte de nitr\u00f3geno permanece inclinada junto a la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro mientras Protecci\u00f3n Civil supervisa la zona. Protección Civil de El Marqués descartó personas lesionadas y fuga de nitrógeno durante la atención del incidente.Foto: Protección Civil El Marqués

Grúas retiraron la unidad

Equipos de arrastre utilizaron grúas para sacar la pipa del punto donde quedó parcialmente hundida.

Después de las maniobras, la unidad fue trasladada a un sitio de resguardo para realizar las revisiones correspondientes y mantenerla bajo control.

La autoridad municipal no precisó las circunstancias que provocaron que el vehículo terminara dentro de la fosa ni reportó afectaciones adicionales en la zona.

El operativo concluyó con la recuperación de la pipa, sin personas lesionadas y sin que se detectara una fuga del nitrógeno que transportaba.

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