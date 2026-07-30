Personal de Protección civil Huimilpan se capacita en rescate acuático

La Coordinación de Protección Civil El Marqués impartió el taller en el río Santa María, en el municipio de Arroyo Seco.

Elementos de Protección Civil, con casco y chaleco, cruzan en cadena un río caudaloso durante un taller de rescate en aguas en movimiento.

Personal de Protección Civil participa en el Taller de Rescate en Aguas en Movimiento 2026, realizado en el río Santa María, Arroyo Seco.

Seguridad Pública Municipal Huimilpan
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 30, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
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Querétaro, 30 de julio de 2026.- Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Huimilpan participaron en el Taller de Rescate en Aguas en Movimiento 2026, impartido por la Coordinación de Protección Civil de El Marqués en el río Santa María, en el municipio de Arroyo Seco.

Un rescatista gu\u00eda a un grupo de personal de Protecci\u00f3n Civil que cruza un r\u00edo en cadena durante una pr\u00e1ctica de rescate acu\u00e1tico, con monta\u00f1as al fondo. Personal de Protección Civil participa en el Taller de Rescate en Aguas en Movimiento 2026, realizado en el río Santa María, Arroyo Seco. Seguridad Pública Municipal Huimilpan

Durante la capacitación, el personal fortaleció conocimientos y técnicas para mejorar su preparación y su capacidad de respuesta ante emergencias en este tipo de escenarios, con el objetivo de salvaguardar la vida e integridad de la población en situaciones de riesgo por crecidas, arrastre de personas o inundaciones repentinas.

Integrantes de Protecci\u00f3n Civil con casco y chaleco salvavidas conviven al aire libre tras una jornada de capacitaci\u00f3n en rescate acu\u00e1tico. Integrantes de Protección Civil Huimilpan durante el Taller de Rescate en Aguas en Movimiento 2026. Seguridad Pública Municipal Huimilpan

Este tipo de adiestramiento se realiza de manera conjunta entre corporaciones municipales de Protección Civil de la región, en un esquema de colaboración que busca homologar protocolos de actuación ante contingencias hidrometeorológicas, frecuentes en la temporada de lluvias.

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