Querétaro, 30 de julio de 2026.- Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Huimilpan participaron en el Taller de Rescate en Aguas en Movimiento 2026, impartido por la Coordinación de Protección Civil de El Marqués en el río Santa María, en el municipio de Arroyo Seco.

Personal de Protección Civil participa en el Taller de Rescate en Aguas en Movimiento 2026, realizado en el río Santa María, Arroyo Seco. Seguridad Pública Municipal Huimilpan

Durante la capacitación, el personal fortaleció conocimientos y técnicas para mejorar su preparación y su capacidad de respuesta ante emergencias en este tipo de escenarios, con el objetivo de salvaguardar la vida e integridad de la población en situaciones de riesgo por crecidas, arrastre de personas o inundaciones repentinas.

Integrantes de Protección Civil Huimilpan durante el Taller de Rescate en Aguas en Movimiento 2026. Seguridad Pública Municipal Huimilpan

Este tipo de adiestramiento se realiza de manera conjunta entre corporaciones municipales de Protección Civil de la región, en un esquema de colaboración que busca homologar protocolos de actuación ante contingencias hidrometeorológicas, frecuentes en la temporada de lluvias.