Felifer Macías borra 370 mil metros cuadrados de graffiti en Querétaro

La administración coordina el programa con Seguridad Pública y Gobierno municipal para recuperar colonias y comunidades de la capital.

El presidente municipal Felifer Macías supervisa acciones de borrado de graffiti en una zona urbana del municipio de Querétaro.

El alcalde Felifer Macías supervisó las acciones de borrado de graffiti que forman parte de la estrategia de mejoramiento urbano del municipio de Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Santiago de Querétaro, Querétaro, 19 de junio de 2026.- El municipio de Querétaro ha borrado más de 370 mil metros cuadrados de graffiti en distintos puntos de la ciudad como parte de una estrategia para recuperar espacios públicos y fortalecer entornos seguros para las familias queretanas.

El presidente municipal, Felifer Macías, supervisó las acciones de mejoramiento urbano y precisó los alcances de la intervención, que abarca colonias y comunidades del municipio:

El presidente municipal Felifer Mac\u00edas supervisa acciones de borrado de graffiti en una zona urbana del municipio de Quer\u00e9taro. El alcalde Felifer Macías supervisó las acciones de borrado de graffiti que forman parte de la estrategia de mejoramiento urbano del municipio de Querétaro. rotativo.com.mx

Estamos poniendo orden en la ciudad de Querétaro, estamos generando espacios seguros para las familias, algo que ustedes me han pedido muchísimo, que es el borrado de graffiti… pero lo que no vamos permitir es que se dañen sus casas y sus hogares, que nadie tiene derecho a dañar. Por eso estamos interviniendo también muchísimas partes de la ciudad en el limpiado y borrado de graffiti, y también preservando espacios públicos.

El alcalde precisó que la administración promueve la libre expresión y reconoce los espacios destinados al arte urbano, pero mantiene una política firme para proteger viviendas, negocios y el patrimonio de las familias queretanas frente a actos que afecten su imagen o integridad.

El presidente municipal Felifer Mac\u00edas supervisa acciones de borrado de graffiti en una zona urbana del municipio de Quer\u00e9taro. La administración municipal ha eliminado más de 370 mil metros cuadrados de graffiti en colonias y comunidades de la capital queretana. rotativo.com.mx

¿Qué más incluye la estrategia municipal?

El borrado de graffiti en Querétaro forma parte de un plan más amplio que contempla instalación de luminarias, nueva infraestructura urbana, áreas verdes y mantenimiento permanente. El Gobierno Municipal actúa de manera coordinada con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para preservar el orden y prevenir conductas que afecten la convivencia.

Las acciones se suman al programa de recuperación de espacios públicos que el municipio ha desarrollado en distintas delegaciones durante el primer semestre del año.

El presidente municipal Felifer Mac\u00edas supervisa acciones de borrado de graffiti en una zona urbana del municipio de Quer\u00e9taro. El alcalde Felifer Macías supervisó las acciones de borrado de graffiti que forman parte de la estrategia de mejoramiento urbano del municipio de Querétaro. rotativo.com.mx

La ciudadanía puede reportar al 070 cualquier daño al patrimonio público o privado para una atención oportuna.

infraestructuragobiernofelifer maciasvandalismo

Reciente

Sugerido para foto del acto: Diputada Adriana Meza durante la entrega de equipos de cómputo en el Portal del Diezmo, San Juan del Río, 19 de junio de 2026.
Legislatura

148 equipos de cómputo para San Juan del Río: tercera entrega de Adriana Meza del programa Uniendo las Voces

La legisladora priista encabezó el acto en el Portal del Diezmo con la coordinación del gobierno municipal de Roberto Cabrera Valencia, como parte del programa de acceso tecnológico activo desde septiembre de 2025.

Llantas y parte inferior de una pipa quedan dentro de una excavación durante el operativo de recuperación en La Noria.
Municipios

Pipa con nitrógeno cae en fosa sobre la México-Querétaro

Protección Civil descartó personas lesionadas y fuga del material durante el operativo realizado en El Marqués.

Embarcaciones recorren la presa Zimapán durante la búsqueda de tres personas desaparecidas.
Editorial

Presa Zimapán: pobladores buscan a tres víctimas tras volcadura de lancha sobrecargada

Habitantes de Cadereyta aportaron sus embarcaciones para ampliar el operativo después del accidente que dejó cuatro personas muertas.

Especialistas revisan ganado como parte de las acciones contra el gusano barrenador.
México

México prepara planta en Chiapas para contener el gusano barrenador del ganado

La instalación comenzará con una producción cercana a 60 millones de moscas estériles y ampliará su capacidad posteriormente.