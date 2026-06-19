Felifer Macías borra 370 mil metros cuadrados de graffiti en Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, 19 de junio de 2026.- El municipio de Querétaro ha borrado más de 370 mil metros cuadrados de graffiti en distintos puntos de la ciudad como parte de una estrategia para recuperar espacios públicos y fortalecer entornos seguros para las familias queretanas.
El presidente municipal, Felifer Macías, supervisó las acciones de mejoramiento urbano y precisó los alcances de la intervención, que abarca colonias y comunidades del municipio:
El alcalde Felifer Macías supervisó las acciones de borrado de graffiti que forman parte de la estrategia de mejoramiento urbano del municipio de Querétaro. rotativo.com.mx
Estamos poniendo orden en la ciudad de Querétaro, estamos generando espacios seguros para las familias, algo que ustedes me han pedido muchísimo, que es el borrado de graffiti… pero lo que no vamos permitir es que se dañen sus casas y sus hogares, que nadie tiene derecho a dañar. Por eso estamos interviniendo también muchísimas partes de la ciudad en el limpiado y borrado de graffiti, y también preservando espacios públicos.
El alcalde precisó que la administración promueve la libre expresión y reconoce los espacios destinados al arte urbano, pero mantiene una política firme para proteger viviendas, negocios y el patrimonio de las familias queretanas frente a actos que afecten su imagen o integridad.
La administración municipal ha eliminado más de 370 mil metros cuadrados de graffiti en colonias y comunidades de la capital queretana. rotativo.com.mx
¿Qué más incluye la estrategia municipal?
El borrado de graffiti en Querétaro forma parte de un plan más amplio que contempla instalación de luminarias, nueva infraestructura urbana, áreas verdes y mantenimiento permanente. El Gobierno Municipal actúa de manera coordinada con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para preservar el orden y prevenir conductas que afecten la convivencia.
Las acciones se suman al programa de recuperación de espacios públicos que el municipio ha desarrollado en distintas delegaciones durante el primer semestre del año.
El alcalde Felifer Macías supervisó las acciones de borrado de graffiti que forman parte de la estrategia de mejoramiento urbano del municipio de Querétaro. rotativo.com.mx
La ciudadanía puede reportar al 070 cualquier daño al patrimonio público o privado para una atención oportuna.