Agustín Dorantes participó en cabalgata de la Feria de San Juan del Río

El senador acompañó a más de 800 jinetes durante el inicio de las fiestas patronales y el aniversario municipal.

Agustín Dorantes participa a caballo en la tradicional cabalgata de la Feria de San Juan del Río.

Agustín Dorantes participó en la cabalgata de la feria junto a más de 800 jinetes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 18 de junio de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri participó en la tradicional cabalgata de la Feria de San Juan del Río, que reunió a más de 800 jinetes como parte del inicio de las fiestas patronales y de la conmemoración por el 495 aniversario del municipio.

El contingente inició su recorrido sobre avenida Juárez, a la entrada de la zona urbana, y avanzó por calles de la zona Centro y las inmediaciones del río San Juan, acompañado por familias que observaron el paso de caballos y agrupaciones ecuestres.

Durante la Cabalgata de la Amistad, Dorantes Lámbarri acompañó al presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y al director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, José Antonio Pérez Cabrera.

Agust\u00edn Dorantes participa a caballo en la tradicional cabalgata de la Feria de San Juan del R\u00edo. Agustín Dorantes participó en la cabalgata de la feria junto a más de 800 jinetes. rotativo.com.mx

El senador convivió con jinetes provenientes de diferentes comunidades y conversó con ellos sobre las condiciones y necesidades de sus lugares de origen, principalmente en materia de movilidad, educación y desarrollo social.

“San Juan del Río y sus comunidades han sido prioridad para el estado”, afirmó Dorantes al referirse a las acciones implementadas para mejorar las condiciones de estudiantes y familias del municipio.

Dorantes relaciona movilidad con desarrollo educativo

El legislador mencionó como ejemplo la aplicación de la Tarifa Unidos de 2 pesos en el transporte público de San Juan del Río, destinada a estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros sectores beneficiarios.

Agust\u00edn Dorantes participa a caballo en la tradicional cabalgata de la Feria de San Juan del R\u00edo. Agustín Dorantes participó en la cabalgata de la feria junto a más de 800 jinetes. rotativo.com.mx

Señaló que el programa permite reducir el gasto diario de transporte y facilita que niñas, niños y jóvenes puedan continuar con sus estudios sin afectar de manera considerable la economía de sus hogares.

Dorantes consideró que este tipo de políticas sociales contribuyen a ofrecer mayores oportunidades de desarrollo a las personas que enfrentan condiciones económicas desfavorables o deben trasladarse diariamente desde sus comunidades.

El senador también reconoció a las autoridades municipales, organizadores, jinetes y familias que mantienen vigente esta celebración, al considerar que representa una expresión de identidad cultural y una oportunidad para fortalecer la convivencia social.

La cabalgata forma parte de las actividades tradicionales de la Feria San Juan del Río y se ha consolidado como uno de los encuentros con mayor participación de personas vinculadas con el campo, la charrería y las actividades ecuestres.

Agust\u00edn Dorantes participa a caballo en la tradicional cabalgata de la Feria de San Juan del R\u00edo. Agustín Dorantes participó en la cabalgata de la feria junto a más de 800 jinetes. rotativo.com.mx

La celebración también motivó una propuesta para declarar la cabalgata patrimonio cultural inmaterial del estado de Querétaro, debido a su arraigo, permanencia y relevancia para la identidad del municipio.

Dorantes sostuvo que conservar este tipo de tradiciones permite mantener la unión entre las familias, las comunidades rurales y la población de la zona urbana de San Juan del Río.

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