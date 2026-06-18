San Juan del Río, 18 de junio de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri participó en la tradicional cabalgata de la Feria de San Juan del Río, que reunió a más de 800 jinetes como parte del inicio de las fiestas patronales y de la conmemoración por el 495 aniversario del municipio.

El contingente inició su recorrido sobre avenida Juárez, a la entrada de la zona urbana, y avanzó por calles de la zona Centro y las inmediaciones del río San Juan, acompañado por familias que observaron el paso de caballos y agrupaciones ecuestres.

Durante la Cabalgata de la Amistad, Dorantes Lámbarri acompañó al presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y al director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, José Antonio Pérez Cabrera.

Agustín Dorantes participó en la cabalgata de la feria junto a más de 800 jinetes. rotativo.com.mx

El senador convivió con jinetes provenientes de diferentes comunidades y conversó con ellos sobre las condiciones y necesidades de sus lugares de origen, principalmente en materia de movilidad, educación y desarrollo social.

“San Juan del Río y sus comunidades han sido prioridad para el estado”, afirmó Dorantes al referirse a las acciones implementadas para mejorar las condiciones de estudiantes y familias del municipio.

Dorantes relaciona movilidad con desarrollo educativo

El legislador mencionó como ejemplo la aplicación de la Tarifa Unidos de 2 pesos en el transporte público de San Juan del Río, destinada a estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros sectores beneficiarios.

Agustín Dorantes participó en la cabalgata de la feria junto a más de 800 jinetes. rotativo.com.mx

Señaló que el programa permite reducir el gasto diario de transporte y facilita que niñas, niños y jóvenes puedan continuar con sus estudios sin afectar de manera considerable la economía de sus hogares.

Dorantes consideró que este tipo de políticas sociales contribuyen a ofrecer mayores oportunidades de desarrollo a las personas que enfrentan condiciones económicas desfavorables o deben trasladarse diariamente desde sus comunidades.

El senador también reconoció a las autoridades municipales, organizadores, jinetes y familias que mantienen vigente esta celebración, al considerar que representa una expresión de identidad cultural y una oportunidad para fortalecer la convivencia social.

La cabalgata forma parte de las actividades tradicionales de la Feria San Juan del Río y se ha consolidado como uno de los encuentros con mayor participación de personas vinculadas con el campo, la charrería y las actividades ecuestres.

Agustín Dorantes participó en la cabalgata de la feria junto a más de 800 jinetes. rotativo.com.mx

La celebración también motivó una propuesta para declarar la cabalgata patrimonio cultural inmaterial del estado de Querétaro, debido a su arraigo, permanencia y relevancia para la identidad del municipio.

Dorantes sostuvo que conservar este tipo de tradiciones permite mantener la unión entre las familias, las comunidades rurales y la población de la zona urbana de San Juan del Río.