Pipa de Pemex choca autobús turístico; cuatro personas lesionadas

Los cuatro pasajeros fueron atendidos en el sitio del accidente y ninguno requirió traslado a un hospital.

Guardia Nacional y cuerpos de emergencia colocan conos alrededor de vehículos detenidos en la autopista

La zona fue delimitada para proteger a pasajeros y rescatistas durante la atención del percance.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 22 de junio de 2026.- Cuatro personas resultaron lesionadas después de que una pipa con logotipos de Petróleos Mexicanos chocó contra un autobús de turismo sobre la autopista México-Querétaro, en territorio de San Juan del Río.

El percance fue reportado cerca del kilómetro 157, frente a la gasolinera conocida como El Campeón, en el tramo de descenso hacia la zona urbana sanjuanense. La estación se encuentra ubicada en ese sector de la carretera federal 57.

Guardia Nacional y cuerpos de emergencia colocan conos alrededor de veh\u00edculos detenidos en la autopista Pipa con logotipos de Pemex detenida sobre la autopista durante el operativo de emergencia rotativo.com.mx

La unidad de pasajeros viajaba desde la Ciudad de México con destino a Jalpan de Serra cuando fue alcanzada por la pipa. El impacto provocó daños considerables en uno de los costados del autobús, incluidas afectaciones en la carrocería y cristales.

Guardia Nacional y cuerpos de emergencia colocan conos alrededor de veh\u00edculos detenidos en la autopista La zona fue delimitada para proteger a pasajeros y rescatistas durante la atención del percance. rotativo.com.mx

Cuerpos de emergencia acudieron al lugar y valoraron a cuatro ocupantes del autobús. Aunque presentaban lesiones, ninguno requirió ser trasladado a un hospital, por lo que la atención médica concluyó en el sitio.

Guardia Nacional y cuerpos de emergencia colocan conos alrededor de veh\u00edculos detenidos en la autopista Autobús turístico con daños en un costado tras choque ocurrido en la autopista México-Querétaro rotativo.com.mx

Bomberos y personal de auxilio trabajaron alrededor de las dos unidades, mientras elementos de la Guardia Nacional colocaron conos y abanderaron parte de la autopista para evitar otro accidente.

Guardia Nacional y cuerpos de emergencia colocan conos alrededor de veh\u00edculos detenidos en la autopista Pasajeros reunidos junto a un autobús durante la atención de un accidente carretero rotativo.com.mx

Las labores se desarrollaron bajo lluvia y sobre pavimento mojado. La circulación continuó de manera parcial por los carriles contiguos mientras se realizaban la valoración de los pasajeros y la inspección de los vehículos involucrados.

Guardia Nacional y cuerpos de emergencia colocan conos alrededor de veh\u00edculos detenidos en la autopista Autobús turístico con daños en un costado tras choque ocurrido en la autopista México-Querétaro rotativo.com.mx

Otra unidad de transporte permaneció en el lugar para concentrar a los viajeros y permitir la continuación de su recorrido hacia la Sierra Gorda queretana.

Guardia Nacional y cuerpos de emergencia colocan conos alrededor de veh\u00edculos detenidos en la autopista Autobús turístico con daños en un costado tras choque ocurrido en la autopista México-Querétaro rotativo.com.mx

El kilómetro 157 ha registrado anteriormente choques con unidades de pasajeros y accidentes en la rampa de frenado del corredor, ubicada en el descenso del Cerro Partido hacia San Juan del Río.

La mecánica precisa del accidente y la responsabilidad de los conductores deberán ser determinadas por la autoridad federal encargada de la autopista.

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