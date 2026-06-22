Pipa de Pemex choca autobús turístico; cuatro personas lesionadas

San Juan del Río, 22 de junio de 2026.- Cuatro personas resultaron lesionadas después de que una pipa con logotipos de Petróleos Mexicanos chocó contra un autobús de turismo sobre la autopista México-Querétaro, en territorio de San Juan del Río.
El percance fue reportado cerca del kilómetro 157, frente a la gasolinera conocida como El Campeón, en el tramo de descenso hacia la zona urbana sanjuanense. La estación se encuentra ubicada en ese sector de la carretera federal 57.
Pipa con logotipos de Pemex detenida sobre la autopista durante el operativo de emergencia rotativo.com.mx
La unidad de pasajeros viajaba desde la Ciudad de México con destino a Jalpan de Serra cuando fue alcanzada por la pipa. El impacto provocó daños considerables en uno de los costados del autobús, incluidas afectaciones en la carrocería y cristales.
La zona fue delimitada para proteger a pasajeros y rescatistas durante la atención del percance. rotativo.com.mx
Cuerpos de emergencia acudieron al lugar y valoraron a cuatro ocupantes del autobús. Aunque presentaban lesiones, ninguno requirió ser trasladado a un hospital, por lo que la atención médica concluyó en el sitio.
Autobús turístico con daños en un costado tras choque ocurrido en la autopista México-Querétaro rotativo.com.mx
Bomberos y personal de auxilio trabajaron alrededor de las dos unidades, mientras elementos de la Guardia Nacional colocaron conos y abanderaron parte de la autopista para evitar otro accidente.
Pasajeros reunidos junto a un autobús durante la atención de un accidente carretero rotativo.com.mx
Las labores se desarrollaron bajo lluvia y sobre pavimento mojado. La circulación continuó de manera parcial por los carriles contiguos mientras se realizaban la valoración de los pasajeros y la inspección de los vehículos involucrados.
Autobús turístico con daños en un costado tras choque ocurrido en la autopista México-Querétaro rotativo.com.mx
Otra unidad de transporte permaneció en el lugar para concentrar a los viajeros y permitir la continuación de su recorrido hacia la Sierra Gorda queretana.
Autobús turístico con daños en un costado tras choque ocurrido en la autopista México-Querétaro rotativo.com.mx
El kilómetro 157 ha registrado anteriormente choques con unidades de pasajeros y accidentes en la rampa de frenado del corredor, ubicada en el descenso del Cerro Partido hacia San Juan del Río.
La mecánica precisa del accidente y la responsabilidad de los conductores deberán ser determinadas por la autoridad federal encargada de la autopista.