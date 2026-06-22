MéxicQ Zona Fest reúne a más de 7 mil personas en Querétaro

Querétaro, 22 de junio de 2026.- Más de siete mil personas asistieron este sábado al MéxicQ Zona Fest, realizado en las inmediaciones del estadio Corregidora, donde se transmitieron partidos en pantalla gigante y se desarrollaron actividades recreativas relacionadas con el fútbol.
El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, recorrió las instalaciones del festival y convivió con algunos de los asistentes durante la jornada, de acuerdo con información proporcionada por el gobierno capitalino.
La programación incluyó dinámicas para públicos de distintas edades, concursos y entrega de premios, además de espacios destinados a la convivencia de las familias que acudieron al recinto.
La actividad formó parte de la programación del MéxicQ Zona Fest, diseñada para combinar la transmisión de los encuentros del Mundial 2026 con presentaciones musicales y actividades de entretenimiento.
El encuentro sabatino dio continuidad a las jornadas realizadas desde la apertura de la Zona Fest en el Corregidora, sede habilitada como uno de los principales puntos de reunión de aficionados en la capital queretana.
La cantante Majo Aguilar encabezó el concierto con el que concluyeron las actividades del sábado, ante las familias y aficionados que permanecieron en el lugar después de las transmisiones deportivas.