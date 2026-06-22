MéxicQ Zona Fest reúne a más de 7 mil personas en Querétaro

La programación combinó partidos en pantalla gigante, dinámicas futboleras, concursos y el concierto de Majo Aguilar.

Asistentes participan en las actividades recreativas y deportivas del MéxicQ Zona Fest realizado en las inmediaciones del estadio Corregidora, en Querétaro.

Asistentes acudieron al MéxicQ Zona Fest para disfrutar de transmisiones deportivas, actividades familiares y espectáculos musicales en las inmediaciones del estadio Corregidora, en Querétaro.

Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de junio de 2026.- Más de siete mil personas asistieron este sábado al MéxicQ Zona Fest, realizado en las inmediaciones del estadio Corregidora, donde se transmitieron partidos en pantalla gigante y se desarrollaron actividades recreativas relacionadas con el fútbol.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, recorrió las instalaciones del festival y convivió con algunos de los asistentes durante la jornada, de acuerdo con información proporcionada por el gobierno capitalino.

La programación incluyó dinámicas para públicos de distintas edades, concursos y entrega de premios, además de espacios destinados a la convivencia de las familias que acudieron al recinto.

La actividad formó parte de la programación del MéxicQ Zona Fest, diseñada para combinar la transmisión de los encuentros del Mundial 2026 con presentaciones musicales y actividades de entretenimiento.

El encuentro sabatino dio continuidad a las jornadas realizadas desde la apertura de la Zona Fest en el Corregidora, sede habilitada como uno de los principales puntos de reunión de aficionados en la capital queretana.

La cantante Majo Aguilar encabezó el concierto con el que concluyeron las actividades del sábado, ante las familias y aficionados que permanecieron en el lugar después de las transmisiones deportivas.

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