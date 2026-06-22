Legislador solicita licencia al Senado con cinco denuncias por violación

Cd. De México, junio (SEMlac).- El senador Félix Salgado Macedonio solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones legislativas, de acuerdo con un oficio publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República.

De acuerdo con el documento, el legislador guerrerense pidió que la licencia surta efectos desde el 15 de junio, con lo que dejará temporalmente su escaño en la Cámara Alta.

Sin fuero podría ser juzgado por las denuncias de violación. Hay que recordar que sobre Salgado Macedonio pesan al menos cinco denuncias por violación sexual contra diferentes mujeres. En tanto, otras denuncias siguen sin ser resueltas por las autoridades competentes, lo que ha mantenido en la impunidad a Salgado Macedonio, sumándose así al 95 por ciento de las denuncias por violación sexual que se encuentran en la misma situación en todo el país, según cifras del INEGI, dato que pone de manifiesto la dimensión estructural de la violencia contra las mujeres.

Puede interpretarse que Félix Salgado Macedonio pretende lograr otra vez la candidatura al gobierno de Guerrero para 2027, frustrada en 2021. Renace sin vergüenza, sin recato. Es como volver en cámara lenta al pacto patriarcal. Este personaje, protegido por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, por Morena, por el ex priista y ex gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores, quien detuvo por "razones políticas" su consignación, se ríe.

Ahora sin fuero, habría que ir por él, para juzgarlo.

Acusado, pero no juzgado, por violación sexual contra Basilia "N" y por abuso sexual a otras cinco mujeres, nunca fue razón suficiente para detener la carrera política de Salgado Macedonio, quien acaba de dejar el Senado y ya no tiene fuero.

¿Incertidumbre?

La solicitud se presenta días después de la reunión que sostuvieron aspirantes a la gubernatura de Guerrero con la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes , encuentro realizado el pasado viernes y en el que participó Salgado Macedonio.

La decisión del senador ocurre en medio de las definiciones internas de Morena rumbo al proceso electoral de 2027. No obstante, permanece la incertidumbre sobre una eventual participación de Salgado Macedonio en la encuesta con la que el partido definirá a su candidato o candidata al gobierno de Guerrero.

Lo anterior, debido a que Morena aprobó reglas internas contra el nepotismo electoral, un criterio que podría ser relevante en su caso, al ser padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

La licencia de Salgado Macedonio se suma a las solicitudes presentadas por otros legisladores morenistas que buscan participar en procesos internos para cargos de elección popular. Entre ellos se encuentran la senadora Beatriz Mojica, interesada en la contienda por Guerrero, y el senador Pavel Jarero, quien aspira a la candidatura de Morena al gobierno de Nayarit.

Estos movimientos se producen previo a la apertura de la convocatoria interna de Morena, prevista para este 22 de junio, con la que el partido comenzará formalmente la selección de perfiles para las elecciones de 2027.

Exceso de gastos de las precandidatas

Ciro Gómez Leyva publicó que un estudio sobre el gasto en plataformas digitales en mayo de los precandidatos de Morena al gobierno de Guerrero puede ilustrar cómo se están haciendo ciertas cosas.

Es un trabajo basado en la biblioteca de anuncios en Meta. Un ejemplo: el gasto de Beatriz Mojica en publicidad pautada en Facebook ascendió a un millón 368.000 pesos (78,171.43 dólares) y algunos de los destinatarios habrían sido páginas inexistentes, fantasmas.

Otro: la inversión de Mojica superó por diez la de quien sigue, Estela Damián, con 137.000 pesos (7,828.57 dólares). El estudio abre la pregunta inevitable de si Morena está vigilando la promoción personal de sus aspirantes, en Guerrero y los 16 estados donde, en menos de un mes, deberán conocerse los nombres de quienes, a través de una encuesta, serán designados coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y, por tanto, los candidatos a gobernador.

Dejo la interrogante porque, desde marzo, Morena anunció que, en mayo, legisladores como la senadora Mojica votaron para fortalecer los requisitos de integridad de todos los aspirantes a cargos de elección popular; para que acrediten buena reputación, sin escándalos de corrupción ni vínculos con el crimen organizado. Queda una semana.

Beatriz Mojica y Pável Jarero se van del Senado; buscarán gubernaturas de Guerrero y Nayarit.

Los senadores de Morena Beatriz Mojica Morga y Pável Jarero Velázquez anunciaron que se separarán de sus cargos en el Senado de la República, para participar en los procesos internos de su partido con miras a la definición de las candidaturas al gobierno de Guerrero y Nayarit, respectivamente.

En el caso de Guerrero, Mojica informó que solicitó licencia al Senado para dedicarse de tiempo completo al proceso mediante el cual Morena definirá a la persona que encabezará los trabajos de organización y defensa de la Cuarta Transformación en la entidad, figura que tradicionalmente antecede a la designación de candidaturas a gubernaturas.

A través de un mensaje público, la legisladora señaló que recorrerá nuevamente las ocho regiones del estado para fortalecer la organización territorial y mantener contacto directo con comunidades y militantes.

"Lo hago con la tranquilidad de haber servido a Guerrero con convicción, trabajo y resultados, pero también con la certeza de que vienen nuevos retos y estoy lista para asumirlos", expresó.

Mojica destacó que iniciará esta nueva etapa política bajo los principios que, dijo, han marcado su trayectoria pública: cercanía con la población, defensa de las causas sociales y una visión de izquierda comprometida con la transformación del país.

Asimismo, afirmó que su separación del cargo se realiza con respeto a las reglas internas de Morena y reconoció el trabajo de su suplente, Patricia Bazán, quien asumirá la representación legislativa durante el periodo de licencia.

La senadora reiteró además su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al proyecto de la denominada Cuarta Transformación.

Por su parte, el senador nayarita Pável Jarero adelantó durante una asamblea informativa celebrada en Tepic que en los próximos días solicitará licencia a su escaño para participar en el proceso político de Morena en Nayarit.

Ante simpatizantes y militantes, Jarero llamó a la unidad del movimiento, a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum y a preservar el legado político del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Estamos listos para la tarea que viene. Con humildad, trayectoria y amor por nuestra tierra, ponemos nuestra experiencia al servicio del movimiento y del pueblo de Nayarit", dijo Pável Jarero, senador de Nayarit.

Nora Yu Hernández, ex diputada del PRI, será la suplente de Andrea Chávez tras tomar licencia.

El legislador señaló que ha puesto a disposición de la dirigencia nacional de Morena información sobre su trayectoria política, patrimonio y entorno familiar, como parte de un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de cara al proceso interno.

Jarero aseguró que cuenta con la experiencia y el perfil necesarios para encabezar los trabajos de organización de la Cuarta Transformación en Nayarit y confió en que la dirigencia nacional del partido tomará una decisión basada en criterios de responsabilidad política.

¿Qué integrantes de Morena buscan competir en el proceso electoral de 2027?

La salida de Mojica y Jarero se suma a una creciente lista de legisladores o burócratas morenistas que comenzaron a dejar sus cargos o preparan su salida para competir por alguna de las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027.

Al menos 32 legisladores alzan la mano para gubernaturas

Entre los perfiles en la Cámara Alta que ya han manifestado públicamente sus aspiraciones, destacan la senadora Andrea Chávez, quien busca la candidatura de Morena al gobierno de Chihuahua; Imelda Castro, interesada en contender por Sinaloa; Julieta Ramírez, que busca posicionarse en Baja California; y Ana Lilia Rivera, quien aspira a gobernar Tlaxcala.

La Cámara Alta también enfrentará cambios relevantes en los próximos meses. En agosto dejará el Senado la actual presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, quien este lunes recibió y aceptó la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para incorporarse al gabinete federal como próxima titular de la Secretaría de las Mujeres.

La reconfiguración política también alcanza al gobierno federal. Entre los funcionarios que han dejado o dejarán sus responsabilidades para buscar una candidatura destacan la ex consejera jurídica de la Presidencia, Estela Damián, quien aspira a gobernar Guerrero; Rafael Marín Mollinedo, que busca la candidatura en Quintana Roo; y Tatiana Clouthier, quien dejó la dirección del Instituto de Mexicanos en el Exterior para explorar una eventual postulación al gobierno de Nuevo León.

Esta movilización de cuadros políticos ocurre luego de que Morena estableciera que este 22 de junio inicia el registro de quienes aspiran a coordinar los comités estatales de defensa de la Cuarta Transformación, figura que en los hechos se ha convertido en la antesala de las candidaturas a las gubernaturas, aunque formalmente el partido evita utilizar esa denominación.

Sin embargo, fuentes cercanas al proceso señalan que el calendario podría sufrir ajustes y aplazarse algunas semanas. La nueva dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel mantiene conversaciones con aspirantes de diversas entidades, con el objetivo de evitar confrontaciones internas, contener fracturas y construir acuerdos que permitan llegar con mayor cohesión a la definición de candidaturas.

Las definiciones en Guerrero, Nayarit y el resto de las entidades representan la primera gran prueba política para la nueva dirigencia nacional de Morena, que deberá equilibrar las aspiraciones de decenas de cuadros locales y nacionales en una contienda que, desde ahora, comienza a perfilar la sucesión estatal de 2027.