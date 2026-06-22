México: Se apuntan 45 mujeres para elecciones de 2027

Cd. de México, junio (SEMlac).- De cara a las elecciones de 2027, los perfiles de mujeres aspirantes que se cuentan para competir por las 17 gubernaturas, entre legisladoras y funcionarias estatales, son un total de 45 que militan en Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, excepto en San Luis Potosí, cuyo anuncio por parte del senador Manuel Velasco fue el respaldo a la senadora Ruth González Silva como la propuesta del Partido Verde (PVEM) para la gubernatura el 11 de febrero, ratificada formalmente el 18 de marzo de este año.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) confirmó más recientemente su alianza con Morena y el PT, el 15 de junio de 2026. En conferencia de prensa, la dirigencia nacional ecologista y la senadora Jasmín Bugarín anunciaron que irán en coalición en 16 de los 17 estados que tendrán elecciones para gobernador en 2027.

Se espera que Morena, el PT y el PVEM emitan al mismo tiempo la convocatoria a sus respectivos militantes para el proceso interno, el cual se definirá por medio de encuestas, con miras a que el 22 de junio arranque el registro para quienes busquen ser incluidos en esos sondeos.

Por parte de los partidos de oposición, suman 58 los perfiles de mujeres que aspiran a contender por las gubernaturas por parte de sus partidos políticos.

Por otra parte, de acuerdo a las encuestas de preferencia al voto en la entidades donde se elegirá gobernador, en 15 estados Morena lleva la delantera, excepto en los estados panistas de Aguascalientes y Querétaro.

En el caso de Nuevo León, registran preferencia del voto a Morena y a Movimiento Ciudadano, que actualmente gobierna, lo colocan en segundo lugar.

En San Luis Potosí, donde no habrá coalición con Morena y el Partido del Trabajo, la preferencia del voto es para Morena, coinciden las encuestadoras. Demoscopia Digital le da a Morena 27,5 por ciento y al Verde 24,3 por ciento. RUBRUM le da Morena 29,9 por ciento y al Verde 23,1 por ciento.

Guerrero

En el caso de Morena, la ex consejera jurídica de la presidencia Esthela Damián Peralta presentó su renuncia a este cargo a partir del 30 de abril, con la intención de hacer trabajo político en Guerrero. Encabeza las preferencias rumbo a la definición de la candidatura morenista de acuerdo con la más reciente encuesta de la casa consultora RUBRUM, con corte al 13 de junio de 2026.

Según el estudio demoscópico, Damián registra 31.3 por ciento de las preferencias entre los posibles aspirantes del partido guinda, colocándose en la primera posición de la medición. En segundo lugar aparece Abelina López Rodríguez, con 29.8 por ciento; seguida por Beatriz Mojica Morga con 25.2 por ciento.

El lunes 15 de junio pidió licencia la senadora Beatriz Mojica Morga para abanderar a Morena y, según la encuestadora Covarrubias y Asociados, se encuentra en primer lugar de preferencia ciudadana.

Como aspirante también se cuenta la diputada local Guadalupe Eguliz Bautista, quien tiene el mérito de ser la primera mujer que ganó una presidencia municipal, en Tlalchapa, Guerrero, en donde ha sido presidenta municipal en dos ocasiones periodos 2002-2005, 2012-2015.

La dirigente nacional del PVEM Karen Castrejón también alzó la mano para ser candidata a gobernadora.

La encuesta de Covarrubias muestra un ambiente favorable para el partido guinda, pues 53 por ciento de la población encuestada manifestó su preferencia por la continuidad. A la pregunta directa sobre por cuál partido votarían si hoy fueran las elecciones, Morena acaparó el 44 por ciento de las preferencias, el PRI registró 12 por ciento, seguido por Movimiento Ciudadano con 5.9 por ciento y el PAN con un 4.6 por ciento.

Oposición. Por parte de la oposición, como aspirantes por el PAN va Yesenia Galarza; por el PRI, María del Pilar Vadillo, y por Movimiento Ciudadano Erika Lorena Luhrs y Gabriela Bernal.

Chihuahua

En Chihuahua, según la encuesta 2027 de tendencias partidista del informe de TResearch International (Mobile Survey | Evaluación y Tendencias), Morena se posiciona a la vanguardia de la afinidad ideológica con 29.7 por ciento de identidad partidista a mediados de junio 2026. El PAN ocupa la segunda posición con 16.4 por ciento, seguido por el PRI con 14.9 por ciento de las simpatías ciudadanas. Movimiento Ciudadano capta un 4.2 por ciento.

De manera interna, en Morena, Cruz Pérez Cuéllar encabeza la preferencia con 34.2 por ciento, seguido por Andrea Chávez Treviño en el segundo puesto con 23.9 por ciento. Mayra Chávez Jiménez, delegada del Programa de Bienestar estatal, muestra un porcentaje de 1.4 por ciento.

Oposición. Por el PAN se menciona a Daniela Soraya Álvarez y por Movimiento Ciudadano Zuri Fernanda Espino

Nuevo León

Las encuestas RUBRUM y Demoscopia Digital coinciden en la preferencia estatal por Morena, pero difieren en la posición de Movimiento Ciudadano, partido que actualmente gobierna. RUBRUM lo coloca en tercer lugar de preferencia, con 19.7 por ciento, y Demoscopia Digital lo ubica en segundo lugar, 23.1 por ciento.

También difieren en la evaluación interna de Morena: RUBRUM coloca a Tatiana Clouthier Carrillo, con 37.2 por ciento, en segundo lugar y en primer lugar a Waldo Fernández González, con 39.3 por ciento y a Clara Luz Flores en cuarto lugar, con 5.3 por ciento. No menciona a Judith Díaz Delgado.

Mientas Demoscopia Digital le da a Clara Luz Flores 25.8 por ciento, a Waldo Fernández Gonzáles 22.9 por ciento, a Tatiana Clouthier Carrillo 5.4 por ciento y a Judith Díaz Delgado 2.8 por ciento.

En la oposición, RUBRUM en las evaluaciones internas en el PRI coloca a Ivonne Álvarez en cuarto lugar con 4.4 por ciento, en Movimiento Ciudadano a Mariana Rodríguez Cantú en preferencia con 31.3 por ciento y a Martha Herrera le dan 10.6 por ciento. PAN no van con perfiles mujeres.

Aguascalientes

En Aguascalientes la preferencia del voto es para el PAN con 38.1 por ciento, seguido por Morena con 28. 3 por ciento por ciento Movimiento Ciudadano con 5.2 por ciento, de acuerdo con Demoscopia Digital.

Por Morena va la senadora Nora Ruvalcaba Gámez; Ana Gómez Calzada, diputada local, y Martha Márquez Alvarado, regidora de Aguascalientes. De acuerdo con la encuesta de encuestas de?Polls.mx, ?Nora Ruvalcaba Gámez va al frente con 38.6 por ciento, pero?el diputado Arturo Ávila?se mantiene a solo 3.2 puntos de distancia con 35.4 por ciento.

Mientras ambos concentran casi tres cuartas partes de las preferencias, el resto de los aspirantes aparece ya muy rezagado en la contienda interna rumbo a la definición de la candidatura de Morena para la gubernatura de Aguascalientes en 2027.

De la oposición, por el PRI se perfila Leticia Olivares Jiménez.

Baja California

El más reciente resultado de la Encuesta Baja California 2027?de TResearch International (Mobile Survey | Evaluación y Tendencias) sitúa a Morena al frente de las preferencias, con un sólido 38.9 por ciento de los respaldos. En el bloque opositor, el PAN ocupa la segunda posición con 19.8 por ciento, seguido por el PRI con un 8.1 por ciento y Movimiento Ciudadano con un 7.0 por ciento.

Al evaluar la carrera interna por la candidatura, Julieta Ramírez Padilla encabeza las preferencias con 29.6 por ciento, seguida por Ismael Burgueño Ruíz con un 18.4 por ciento.

Mientras que para Demoscopia Digital la preferencia la encabeza Ismael Burgueño Ruíz 35.3 por ciento por ciento, seguido por Julieta Ramírez Padilla con 20.7 por ciento; en tercera posición Claudia Agatón Muñiz, alcaldesa de Ensenada, con 16.4 por ciento.

No mencionan a la diputada federal con licencia, Evangelina Moreno Guerra, quien confirmó sus intenciones de participar en el proceso interno de Morena para definir a la persona que encabezará la coordinación estatal de la Cuarta Transformación en Baja California, cargo que perfila a los aspirantes rumbo a la elección de la gubernatura en 2027. Por el PVEM se menciona a Mónica Vega.

Oposición. Por el PAN se menciona a Gina Andrea cruz y Lizbeth Mata Lozano. Por el PRI Daniela Salgado. Por MC Karla Patricia Cruz.

Baja California Sur

El más reciente resultado de la encuesta para las Elecciones Baja California Sur 2027?de TResearch International (Mobile Survey | Evaluación y Tendencias) revela que Morena lidera en la intención de voto con 39.9 por ciento por ciento. En el bloque opositor, el PAN ocupa la segunda posición con un 23.4 por ciento, seguido por el PRI con 11.3por ciento por ciento por ciento y Movimiento Ciudadano con 8.2 por ciento.

Al evaluar la contienda interna por la candidatura oficial de Morena, partido para la gubernatura, Milena Quiroga Romero encabeza la preferencia con 29.4 por ciento, seguida por Manuel Cota Cárdenas con 17.5 por ciento.

También para Demoscopia digital, Milena Quiroga Romera encabeza la preferencia con 29.7 por ciento y a Manuel Cota Cárdenas lo coloca en tercer lugar con 16.3 por ciento.

Ninguna de las dos encuestas menciona a la senadora Lucia Trasviña Waldenrath, que desde abril de 2026 manifestó su intención de contender por la?gubernatura de su estado, priorizando siempre la voluntad del pueblo y la legalidad.

Oposición. Por el PAN mencionan a María Guadalupe Saldaña, Susana del Carmen Zatarain y Edith Aguilar. Por el PRI, a Roxana Jazmín Higuera.

Campeche

De acuerdo con Demoscopia Digital, en Campeche la preferencia las lidera Morena con 34.2 por ciento, le sigue Movimiento Ciudadano con 28.6 por ciento y en tercer lugar el PRI con 4.4 por ciento.

De manera interna, en morena lidera Pablo Gutierrez Lazarus y Nelly Márquez, del PAN, registra dos por ciento.

De oposición, por el PRI van Karla Guadalupe Toledo y Ariana Rejón. Por MC, Biby Karen Rabelo.

Colima

En Colima, de acuerdo con TResearch International (Mobile Survey | Evaluación y Tendencias), en preferencias lidera Morena con 38.4 por ciento, le sigue el PAN con 16.2 por ciento y el PRI, 14.8 por ciento.

En la evaluación interna, Rosi Bayardo Cabrera lidera la preferencia y suma más apoyo que sus dos contrincantes más cercanos con 38.3 por ciento. Virgilio Mendoza Amezcua con 15.3 por ciento y Ana Karen Hernández con 6.2 por ciento. Coincide Facto Métrica con 40.7 por ciento para Rosy, 20.1 por ciento para Virgilio Amezcua y Ana Karen Hernández, con 16.3 por ciento.

Por la Oposición, PRI va con Mely Romero con 38.4 por ciento e Hilda L. Moreno Ceballos con 21.2 por ciento. Esther Gutiérrez también va.

MC María Cristina Lupien con 20.3 por ciento.

Michoacán

La más reciente Encuesta Michoacán 2027 de TResearch International revela que Morena lleva una evidente ventaja con 38.6 por ciento, PAN va con 11.8 por ciento, PRI con 6.5 por ciento y MC 2.1 por ciento.

Al evaluar de manera interna por Morena, la preferencia es por Carlos Torres Piña y queda en tercer lugar Fabiola Alanís con 13.6 por ciento, seguida por Gabriela Molina Aguilar con 8.3 por ciento y Gladyz Butanda Macias con ocho por ciento de las simpatías en la encuesta.

En la oposición, por el PRI se menciona a Adriana Hernández y Edna Martínez

Nayarit

De acuerdo con Demoscopia Digital, la preferencia es por Morena con 36.9 por ciento, el PAN con 8.5 por ciento y MC con 6.2 por ciento. TResearch Mx le da a Morena 40.8 por ciento, a PAN 12.8 por ciento y a MC, 9.6 por ciento.

En la evaluación interna de Morena, según Demoscopia Digital lidera Geraldine Ponce Méndez con 30.5 por ciento, Jasmín Bugarin con 10.3 por ciento, y María Elizabeth López Blanco 1.5 por ciento.

Para TResearch Mx, en la evaluación interna de Morena encabeza Geraldine Ponce Méndez con 29.6 por ciento, seguida por Jasmín Bugarin con 11.1 por ciento y María Elizabeth López Blanco con 5.1 por ciento.

Por la oposición por el PAN va Ivideliza Reyes con 11.1 por ciento, de acuerdo con Demoscopia Digital.

En la oposición por el PRI va Francis Paola Vargas Arciniega, por MC Julieta Mejía, Gloria Elizabeth Nuñez y Citlali Rubí Huerta.

Querétaro

En Querétaro, de acuerdo con Demoscopia Digital, la preferencia es por el PAN con 37.8 por ciento y en segundo lugar Morena con 28.9 por ciento. Coincide con Rubrum, la preferencia del voto es para el PAN con 48.1 por ciento y Morena en segundo lugar con 31.5 por ciento.

En la evaluación interna de Morena, coinciden ambas encuestadoras con la preferencia a Santiago Nieto Castillo, pero difieren en la posición de las aspirantes.

De acuerdo con Demoscopia Digital, en la evaluación interna Santiago Nieto va a la delantera con 32.2 por ciento, seguida por Beatriz Robles Gutiérrez con 16.8 por ciento y Celia Maya García con 8.1 por ciento.

Demoscopia Digital coloca en tercer lugar a Celia maya García con 12.5 por ciento y a Beatriz Robles Gutiérrez en cuarto con 9.5 por ciento.

Oposición. En el PAN las preferencias son por perfiles hombres pero va la senadora Lupita Murguía que según Demoscopia Digital ocupa el cuarto lugar con 3.1 por ciento en las internas. Por el PRI va Abigail Arredondo y Adriana Meza. En Movimiento Ciudadano Teresa Calzada y Paulina Aguado.

Quintana Roo

En Quintana Roo la preferencia del voto favorece a Morena por más de 40 por ciento en las encuestas de Demoscopia Digital y Rubrum.

En la evaluación interna de Morena, Ana Patricia Peralta va en segundo lugar de preferencia y Anahí González en tercer lugar (RUBRUM). Demoscopia Digital le da segundo lugar de preferencia a Ana Patricia Peralta, el tercero a Estefanía Mercado y el quinto a Marybel Villegas.

Oposición. Mayulí Martínez Simón lidera el PAN. Por el PRI va Leslie Hendricks Rubio y Cora Amalia Castilla. Por MC Lidya Rojas.

San Luis Potosí

De acuerdo con Demoscopia Digital, la preferencia del voto en junio es para Morena con 27.5 por ciento y para el PVEM el segundo lugar con 24.3 por ciento. Coincide RUBRUM con 29.9 por ciento para Morena y 23.1 por ciento para el PVEM.

En la evaluación interna de Morena, va en primer lugar Gerardo Sánchez Zumaya con 43.5 por ciento, seguido por Rosa Icela Rodríguez con 31.4 por ciento y Rita Ozalia Rodríguez con 13.3 por ciento (RUBRUM).

Según Demoscopia Digital, en la evaluación interna de Morena lidera Rosa Icela Rodríguez con 24.1 por ciento y Rita Ozalia Rodríguez ocupa el tercer lugar con 11.1 por ciento.

En careo lidera Rosa Icela Rodríguez con 25.7 por ciento y en segundo lugar Ruth González Silva del PVEM con 24.6 por ciento.

Oposición. PAN va con Verónica Rodríguez. PRI va Sara Rocha. Movimiento Ciudadano con Josefina Salazar y Paola Longoria.

Sinaloa

De acuerdo con Demoscopia Digital, la preferencia del voto en Sinaloa lo lidera Morena con 36.5 por ciento y en segundo lugar el PVEM con 10.6 por ciento.

En la evaluación interna de Morena lidera Imelda Castro con 29.4 por ciento, en tercer lugar va María Teresa Guerra Ochoa con 17.8 por ciento, en cuarto lugar Griselda Domínguez Nava con 5.9 por ciento.

TResearch Mx da la preferencia al voto a Morena con 38.9 por ciento, el PAN la segunda posición, le sigue el PRI con 13.8 por ciento. Movimiento Ciudadano con 9.6 por ciento y al PVEM le da 1.2 por ciento.

En la evaluación interna de Morena, lidera Imelda Castro con 37.9 por ciento, le sigue María Teresa Guerra Ochoa con 7.9 por ciento. En el bloque restante se localiza Estrella Palacios con 4.2 por ciento.

Oposición. El PAN va con Roxana Rubio. PRI con Paloma Sánchez y MC con María Fernanda Rivero

Sonora

De acuerdo con Demoscopia Digital, la preferencia al voto la tiene Morena con 38.7 por ciento y en segundo lugar el PAN, con 19.1 por ciento.

En la evaluación interna de Morena, Lorena Valles lidera con 33 por ciento, mientras Célida López va en segundo lugar, con 18.2 por ciento.

RUBRUM registra preferencia en el voto por Morena con 38.2 por ciento, le sigue el PAN con 24.5 por ciento y el PRI con 15.1 por ciento.

En la evaluación interna de Morena, la delantera la lleva Lorena Valles con 34.6 por ciento, en tercer lugar va Karla Córdova con 11.5 por ciento y en quinto lugar, Celida Teresa López Cárdenas.

Oposición. Por el PAN va Lilly Téllez, por el PRI Sylvana Beltrones y Guadalupe María Soto. Por Movimiento Ciudadano Patricia Mercado y Natalia Rivera.

Tlaxcala

En Tlaxcala, de acuerdo coa Demoscopia Digital, la preferencia del voto es para Morena con 41.5 por ciento y el segundo lugar para el PRI con 9.9 por ciento.

En la evaluación interna de Morena, Ana Lilia Rivera ocupa el segundo lugar con 18.4 por ciento y Josefina Rodríguez el cuarto lugar, con 8.2 por ciento.

En la encuesta de TResearch Mx, se registra el segundo lugar para Ana Lilia Rivera.

Oposición. Por el PRI va Anabell Avalos. Por el PAN Adriana Dávila. Por Movimiento Ciudadano María Jiménez Zamora

Zacatecas

De acuerdo coa Demoscopia Digital, la preferencia al voto la encabeza Morena con 36.4 por ciento, seguido por el PRI con 19.2 por ciento y el PAN con 13.1 por ciento.

En la evaluación interna de Morena, aparece como líder Verónica Díaz con 29.5 por ciento, Geovanna Bañuelos ocupa el cuarto lugar con 5.5 por ciento y le sigue Susana Barragán con 4.2 por ciento.

TResearch. Mx también registra preferencia del voto para Morena con 34.2 por ciento, le sigue el PRI con 17.2 por ciento y en tercer lugar el PAN con 13.7 por ciento.

En la evaluación interna de Morena, la preferencia es para Verónica Díaz Robles con 28.7 por ciento, en tanto Geovanna Bañuelos ocupa un cuarto lugar con 6.3 por ciento y le sigue Susana Barragán Espinosa con 3.1 por ciento.

Oposición. Por el PAN va Noemi Luna. PRI, Fuensanta Guerrero y María del Pilar Vadillo. MC, Ana María Romo