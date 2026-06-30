Delitos contra la salud, entre los principales cargos

La PolicÃ­a Municipal puso a 73 personas a disposiciÃ³n de la FGE en siete dÃ­as; los delitos contra la salud encabezaron las detenciones.

Elementos de la PolicÃ­a Municipal de QuerÃ©taro realizan un operativo de vigilancia y patrullaje en calles del municipio.

La PolicÃ­a Municipal de QuerÃ©taro puso a disposiciÃ³n de la FiscalÃ­a General del Estado a 73 personas detenidas entre el 22 y el 28 de junio, ademÃ¡s de asegurar tres armas de fuego durante distintos operativos.

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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 30, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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QuerÃ©taro, 30 de junio de 2026.- Setenta y tres personas quedaron a disposiciÃ³n de la FiscalÃ­a General del Estado durante la semana del 22 al 28 de junio. La PolicÃ­a Municipal de QuerÃ©taro las detuvo en las siete delegaciones del municipio a travÃ©s de patrullajes y atenciÃ³n a reportes de emergencia.

Los delitos contra la salud concentraron la mayor parte de los casos. El resto de las detenciones correspondiÃ³ a robos a comercio, robo equiparado, daÃ±os a propiedad ajena y desobediencia o resistencia de particulares.

AdemÃ¡s de las personas detenidas, el mismo periodo dejÃ³ tres armas de fuego aseguradas por la corporaciÃ³n durante las intervenciones.

Las detenciones surgieron del patrullaje preventivo en colonias y vialidades del municipio, asÃ­ como de los llamados canalizados por el Centro de AtenciÃ³n a Emergencias 9-1-1, que mantiene cobertura en las siete delegaciones.

Las 73 personas fueron presentadas ante el Ministerio PÃºblico de la FGE QuerÃ©taro, que determinarÃ¡ la situaciÃ³n jurÃ­dica de cada una.

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