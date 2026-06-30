QuerÃ©taro, 30 de junio de 2026.- Setenta y tres personas quedaron a disposiciÃ³n de la FiscalÃa General del Estado durante la semana del 22 al 28 de junio. La PolicÃa Municipal de QuerÃ©taro las detuvo en las siete delegaciones del municipio a travÃ©s de patrullajes y atenciÃ³n a reportes de emergencia.
Los delitos contra la salud concentraron la mayor parte de los casos. El resto de las detenciones correspondiÃ³ a robos a comercio, robo equiparado, daÃ±os a propiedad ajena y desobediencia o resistencia de particulares.
AdemÃ¡s de las personas detenidas, el mismo periodo dejÃ³ tres armas de fuego aseguradas por la corporaciÃ³n durante las intervenciones.
Las detenciones surgieron del patrullaje preventivo en colonias y vialidades del municipio, asÃ como de los llamados canalizados por el Centro de AtenciÃ³n a Emergencias 9-1-1, que mantiene cobertura en las siete delegaciones.
Las 73 personas fueron presentadas ante el Ministerio PÃºblico de la FGE QuerÃ©taro, que determinarÃ¡ la situaciÃ³n jurÃdica de cada una.