Sarampión pierde fuerza en México tras 17.2 millones de vacunas aplicadas

Autoridades sanitarias reportan descenso sostenido en la velocidad de transmisión del virus.

Centro de vacunación contra sarampión en México con personal de salud aplicando dosis a menores

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial, durante la conferencia presidencial sobre el avance de la vacunación contra sarampión.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 31, 2026
Mariana Torres García

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México, 31 de marzo de 2026. — La velocidad de transmisión del sarampión en el país registra un descenso sostenido. En la última semana de marzo, los reportes arrojan cerca de 80 nuevos contagios al día, menos de la mitad del promedio de 220 que se observó durante las primeras semanas de febrero, según datos de la Secretaría de Salud (SSA).

Desde el 14 de marzo, las brigadas sanitarias han colocado 17.2 millones de dosis del biológico en todo el territorio nacional.

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo, Eduardo Clark, atribuyó la tendencia a la intensificación de la campaña de vacunación entre grupos vulnerables.

Durante la conferencia presidencial, precisó que solo en los últimos 20 días de marzo se acumularon dos mil casos nuevos, un ritmo notablemente inferior al de semanas previas. Aun así, advirtió que no es momento de relajar las medidas.

Clark instó a padres y tutores de menores de entre seis meses y 12 años a completar el esquema de vacunación infantil contra sarampión, incluida la segunda dosis para quienes aún no la reciben.

También hizo un llamado a la población de 13 a 49 años para acudir a los más de 20 mil centros de vacunación habilitados en el país.


rotativo.com.mx

Jalisco y Estado de México encabezan aplicación de dosis contra sarampión

El desglose por entidad revela que el Estado de México lidera la cobertura con dos millones 73 mil dosis, seguido de la Ciudad de México con dos millones.

Jalisco, la entidad que concentró el brote más severo de sarampión en semanas recientes, alcanzó 1.3 millones de aplicaciones. Puebla, por su parte, suma 1.2 millones.

El titular de la SSA, David Kershenobich, explicó que las cifras oficiales de casos confirmados pueden presentar un desfase respecto a la realidad inmediata.

Los nuevos reportes no se integran al conteo hasta que pruebas de laboratorio confirman el diagnóstico, lo que genera un retraso entre la detección clínica y el registro formal del contagio.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión en México?

La SSA mantiene abierta la convocatoria para dos grupos prioritarios: menores de seis meses a 12 años —con énfasis en quienes no han recibido la segunda dosis— y adultos de 13 a 49 años sin esquema completo.

Los centros de vacunación en todo el país operan sin necesidad de cita previa, según informó Clark.

Pese al descenso en la curva, las autoridades sanitarias no han fijado fecha para levantar la alerta epidemiológica ni han anunciado cambios en el protocolo de vigilancia vigente.

gobiernosaludsarampion

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