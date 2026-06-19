México, Estados Unidos y Canadá iniciarán revisión del T-MEC el 1 de julio

Ciudad de México, 19 de junio de 2026.- México, Estados Unidos y Canadá sostendrán el próximo 1 de julio una reunión virtual para iniciar formalmente la primera revisión sexenal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La presidenta Claudia Sheinbaum informó durante su conferencia matutina que el Gobierno mexicano recibió reportes favorables sobre los contactos sostenidos antes del encuentro trilateral, en el que participarán los responsables comerciales de los tres países.

Por México intervendrá el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; Estados Unidos estará representado por Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial, mientras que Canadá participará por medio de su responsable de comercio internacional.

La reunión del 1 de julio no representa automáticamente una renegociación ni la terminación del tratado. Se trata del mecanismo de revisión previsto desde la entrada en vigor del T-MEC, ocurrida en julio de 2020.

¿Qué se discutirá durante la revisión del T-MEC?

Entre los asuntos que han formado parte de las conversaciones preliminares se encuentran las reglas de origen, el comercio agrícola, la seguridad económica y las condiciones aplicables a la industria automotriz.

México buscará preservar la integración productiva y la certidumbre para los sectores vinculados al comercio regional. Infografía: Rotativo de Querétaro.

La discusión también ocurre en un escenario de tensiones por la política arancelaria de Estados Unidos y las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la conveniencia de mantener el acuerdo comercial en sus condiciones actuales.

Sheinbaum ha defendido que el T-MEC beneficia a México, Estados Unidos y Canadá, al considerar que la integración productiva fortalece la competitividad regional frente a otras economías.

La revisión permitirá que los tres gobiernos determinen si respaldan la extensión del acuerdo por un nuevo periodo o si abren una etapa de evaluaciones anuales para resolver las diferencias existentes.

El tratado establece una vigencia inicial de 16 años, pero incluye una revisión conjunta cada seis años. Si los tres países confirman su continuidad, el horizonte del acuerdo se amplía nuevamente; si alguno se opone, comenzaría un proceso de revisión anual.

México llegará al encuentro con una agenda enfocada en preservar la integración de las cadenas productivas y ofrecer certidumbre a sectores dependientes del comercio regional, entre ellos el automotriz, aeroespacial, electrónico, agroalimentario y manufacturero.

La defensa del acuerdo comercial ha sido una de las prioridades de la administración federal ante las presiones proteccionistas provenientes de Washington.