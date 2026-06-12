El T-MEC conviene a México, EU y Canadá, sostiene Sheinbaum

La presidenta aseguró que los tres socios comerciales ganan al conservar el tratado, en la antesala de una nueva ronda de negociaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre la negociación del T-MEC durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum respaldó la permanencia del T-MEC en la antesala de una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos y Canadá.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 12, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 12 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que mantener el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) conviene a los tres países, a unos días de una nueva ronda de conversaciones rumbo a la revisión formal del acuerdo.

En la antesala de las negociaciones, abordó las versiones sobre una presunta ventaja de Japón y Corea del Sur en la industria automotriz frente a Estados Unidos. Explicó que los vehículos en ese país han aumentado de precio en las últimas semanas y que a la propia economía estadounidense le conviene una disminución de aranceles.

¿Cuándo se revisa el T-MEC y qué está en juego?

La revisión del tratado está prevista para el 1 de julio de 2026, fecha en que los tres socios definen si extienden el acuerdo o abren un proceso de renegociación a fondo. La postura presidencial llega antes de las nuevas mesas técnicas que retoman el comercio bilateral sector por sector.

El efecto en la industria queretana

Lo que se pacte en la ronda del T-MEC tiene un efecto directo en Querétaro. Las plantas automotrices instaladas en la entidad y el sector aeroespacial concentrado en la capital operan bajo las mismas reglas de origen y de contenido regional que se discuten en la mesa. Cualquier ajuste en cuotas o aranceles escalonados se refleja en la nómina del estado en cuestión de meses.

El planteamiento se da en un contexto en el que la actividad industrial nacional mostró señales de repunte y las exportaciones marcaron un máximo, según los indicadores presentados en la misma conferencia. El 1 de julio marcará el rumbo de la relación comercial de Norteamérica para los próximos años.

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