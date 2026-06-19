Feria de la Muñeca Lele reunirá tradición y artesanía en Amealco

La quinta edición se realizará durante dos días con artesanías, gastronomía y expresiones culturales de Santiago Mexquititlán.

Muñecas Lele elaboradas por personas artesanas de Santiago Mexquititlán, en Amealco.

La Feria Artesanal de la Muñeca Lele se realizará el 27 y 28 de junio en Santiago Mexquititlán.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Amealco, Querétaro, 19 de junio de 2026.- Santiago Mexquititlán recibirá los días 27 y 28 de junio la quinta Feria Artesanal de la Muñeca Lele Ar Hai Ar Lele, una celebración dedicada a las raíces culturales, la gastronomía y el trabajo de las personas artesanas de la comunidad.

El encuentro busca llevar “el alma de Santiago para el mundo” mediante una muestra de las técnicas, colores y conocimientos transmitidos entre generaciones para elaborar una de las artesanías más representativas de Amealco y de Querétaro.

Durante las dos jornadas, habitantes y visitantes podrán acercarse a la producción artesanal de Santiago Mexquititlán, conocer sus expresiones culturales y disfrutar de la gastronomía y las tradiciones que forman parte de la identidad de esta comunidad.

La feria también permitirá reconocer el valor económico y comunitario de las manos artesanas que mantienen vigente la elaboración de Lele, muñeca caracterizada por su vestimenta, sus trenzas y el colorido de sus listones.

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