Feria de la Muñeca Lele reunirá tradición y artesanía en Amealco

Amealco, Querétaro, 19 de junio de 2026.- Santiago Mexquititlán recibirá los días 27 y 28 de junio la quinta Feria Artesanal de la Muñeca Lele Ar Hai Ar Lele, una celebración dedicada a las raíces culturales, la gastronomía y el trabajo de las personas artesanas de la comunidad.
El encuentro busca llevar “el alma de Santiago para el mundo” mediante una muestra de las técnicas, colores y conocimientos transmitidos entre generaciones para elaborar una de las artesanías más representativas de Amealco y de Querétaro.
Durante las dos jornadas, habitantes y visitantes podrán acercarse a la producción artesanal de Santiago Mexquititlán, conocer sus expresiones culturales y disfrutar de la gastronomía y las tradiciones que forman parte de la identidad de esta comunidad.
La feria también permitirá reconocer el valor económico y comunitario de las manos artesanas que mantienen vigente la elaboración de Lele, muñeca caracterizada por su vestimenta, sus trenzas y el colorido de sus listones.