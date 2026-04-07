Querétaro, 7 de abril de 2026. —Jesús "N" alias "El Rocha" fue detenido por la Fiscalía General del Estado tras cumplimentar una orden de aprehensión por daños dolosos derivada de la quema coordinada de vehículos ocurrida el pasado 22 de febrero en la colonia Jurica Pueblo, en el municipio de Querétaro. El imputado es señalado como uno de los dos responsables de instruir a un grupo de adolescentes para que prendieran fuego a los automóviles en distintos puntos de la ciudad, en una jornada que registró incendios simultáneos y movilizó a cuerpos de emergencia durante varias horas, informó la dependencia mediante el comunicado oficial CCS/95.

El operativo se enmarca en la estrategia Sinergia por Querétaro, esquema de coordinación interinstitucional que durante el primer trimestre del año ha sostenido un ritmo de cateos y cumplimentaciones de órdenes judiciales en la zona metropolitana. De acuerdo con los datos de prueba expuestos por la Fiscalía ante la autoridad judicial, "El Rocha" coordinó los hechos junto con Marco "N", alias "El pelón", quien también se encuentra bajo proceso por la misma carpeta de investigación.

Una particularidad del caso es que el imputado ya se encontraba en prisión cuando le fue notificada la nueva orden de aprehensión. Apenas unas horas antes, esta misma Fiscalía había obtenido su vinculación a proceso por delitos contra la salud, lo que mantiene al detenido bajo medida cautelar mientras se desahogan dos carpetas de investigación distintas en su contra.

La cumplimentación se concretó el pasado 3 de abril, casi seis semanas después de la jornada de incendios que generó alarma entre los habitantes de Jurica Pueblo y comunidades aledañas. La acción se suma a los cinco cateos simultáneos ejecutados en Querétaro y El Marqués el 19 de marzo, donde otras cinco personas fueron aseguradas bajo el mismo modelo de coordinación entre Fiscalía, Policía de Investigación del Delito, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones municipales.

Adolescentes fueron utilizados para ejecutar la quema de vehículos en Querétaro

La Fiscalía estableció que el rol de "El Rocha" y "El pelón" consistió en instruir a menores de edad para que materializaran la quema de los automóviles, lo que activa un agravante en la persecución del delito de daños dolosos por la participación de adolescentes en actos coordinados. La dependencia no precisó cuántos vehículos resultaron afectados durante esa jornada ni la cantidad de adolescentes involucrados, pero confirmó que las investigaciones permanecen abiertas para identificar al resto de las personas que pudieron haber participado en los hechos.

¿Cómo coordinaba "El Rocha" la quema de vehículos en Jurica Pueblo?

Los datos de prueba presentados por la Fiscalía ante el juez de control sostienen que la quema fue planeada como una acción simultánea, lo que explica los reportes de incendios en distintos puntos de la ciudad durante el mismo día. El esquema buscaba dispersar la respuesta de los cuerpos de emergencia y dificultar la identificación de los responsables directos. Hasta el momento, la dependencia no ha informado si existen carpetas adicionales abiertas contra otros adultos vinculados a la red que presuntamente operaban "El Rocha" y "El pelón" en la zona norte del municipio.