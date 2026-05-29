Ciudad de México, 29 de mayo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a las cuatro ganadoras del concurso Representa a México en la Inauguración del Mundial, quienes asistirán a la ceremonia de apertura y a partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en tres sedes nacionales.

Las elegidas presenciarán el partido inaugural del 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y encuentros en Guadalajara y Monterrey, con boletos cortesía entregados por la Presidencia, la Jefatura de Gobierno capitalina y la Secretaría de Turismo.

Yolett Cervantes Cuaquehua, originaria de El Carril, Tlaquilpa, Veracruz, acudirá al encuentro inaugural con el boleto 0001 que le obsequió la mandataria federal. Brianna Ameli Medina Cortez, de la alcaldía Iztapalapa, asistirá con una cortesía de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Karla Itzel Peña Vilchis, de Gustavo A. Madero, presenciará un partido en Guadalajara, mientras que Daira Yaretzi Díaz García, de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, viajará a Monterrey. Ambas obtuvieron boletos cortesía de la Secretaría de Turismo.

Las participantes restantes serán convocadas para integrar equipos y disputar torneos en distintas sedes del país rumbo al Mundial. rotativo.com.mx

"No van a representar a la Presidenta o a la Jefa de Gobierno, van a representar a México", expresó la mandataria durante la conferencia matutina.

¿Cómo se eligió a las representantes?

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco Marrufo, explicó que las seleccionadas surgieron de más de mil videos que integraron la etapa final del certamen.

Sobre el Mundial Social, precisó que los torneos organizados por el gobierno federal reunieron a más de 1.2 millones de niñas, niños y jóvenes en más de 96 mil equipos de 28 mil escuelas. La estrategia federal busca extender la actividad deportiva a las 32 entidades como parte de la agenda mundialista.

Las participantes restantes serán convocadas para integrar equipos y disputar torneos en distintas sedes del país rumbo al Mundial. rotativo.com.mx

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, sostuvo que el país atraviesa momentos históricos con la primera mujer en la Presidencia, quien convoca a las mujeres a participar en una Copa del Mundo desde otra visión.

Una apuesta por el futbol femenil rumbo al Mundial

La periodista deportiva Gabriela Fernández de Lara afirmó que las ganadoras representan a las más de 30 millones de mujeres que practican futbol en el mundo y en el país.

La futbolista profesional Charlyn Corral agradeció la participación de las mujeres en el concurso y lo describió como un sueño cumplido para las elegidas. La árbitra internacional Katia Itzel García señaló que el certamen muestra el talento de las mexicanas y abre la puerta a quienes sienten pasión por este deporte.

Las cuatro ganadoras del concurso Representa a México fueron reconocidas durante la conferencia matutina por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. rotativo.com.mx

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentó la canción original "La niña futbolista", escrita por Ignacio Silva, de la agrupación Patita de Perro, e interpretada por Julieta Venegas. El acompañamiento cultural se suma a la fiesta mundialista que se vivirá en distintas sedes del país.

Querétaro, que recibió un partido de la selección mexicana en febrero, forma parte de esa logística deportiva que precede al arranque del torneo.

Sheinbaum adelantó que las demás participantes del concurso serán contactadas para integrar equipos y celebrar torneos, mientras la inauguración del Mundial está fijada para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.