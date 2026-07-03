Confirman dos nuevos casos de gusano barrenador en humanos en Querétaro

Los afectados son dos hombres de 73 y 85 años de los municipios de Querétaro y San Juan del Río; Salud reforzó la vigilancia epidemiológica.

Personal médico atiende una herida durante una revisión clínica, como parte de la vigilancia epidemiológica por casos de miasis causada por el gusano barrenador en Querétaro.

La Secretaría de Salud de Querétaro confirmó dos nuevos casos de miasis por gusano barrenador, con lo que el acumulado estatal asciende a cuatro contagios durante 2026.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 3 de julio de 2026.- La Secretaría de Salud del estado (SESA) confirmó dos nuevos casos de miasis humana por gusano barrenador, con lo que el acumulado en la entidad asciende a cuatro contagios durante 2026.

Los pacientes son un hombre de 73 años, residente del municipio de Querétaro, y un hombre de 85 años, originario de San Juan del Río.

Ambos fueron detectados a través de la vigilancia epidemiológica intensificada en las unidades médicas del estado, que activó protocolos de respuesta tras la confirmación del primer caso nacional de la infestación causada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax.

La dependencia reforzó el monitoreo permanente de casos probables, así como la investigación y el seguimiento de cada paciente en todas las unidades de salud de la entidad.

La miasis se produce cuando la mosca deposita sus huevecillos en heridas abiertas o mucosas; al eclosionar, las larvas invaden los tejidos y se alimentan de tejido vivo, por lo que la evolución puede ser rápida y provocar lesiones graves si no se atiende a tiempo.

Las lesiones suelen iniciar en heridas pequeñas, raspaduras, piquetes de insecto, úlceras o sitios quirúrgicos recientes, y también pueden presentarse en nariz, boca, ojos, oídos o región genital.

Conforme las larvas crecen, la herida aumenta de tamaño y profundidad y genera dolor intenso, inflamación y mal olor. Algunas personas refieren sensación de movimiento dentro de la lesión o detectan larvas blancas o color crema, además de sangrado, secreción o fiebre.

El riesgo es mayor en quienes viven o trabajan cerca de ganado, personas con heridas descubiertas, adultos mayores, pacientes con diabetes, personas con defensas bajas y quienes tienen dificultad para el cuidado de sus heridas, así como en habitantes de zonas rurales.

La Secretaría de Salud llamó a no minimizar ninguna herida y a acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana ante la sospecha de miasis.

La dependencia advirtió que no debe intentarse retirar las larvas con objetos contaminados ni aplicar gasolina, petróleo, cloro, insecticidas o remedios caseros, porque agravan la lesión.

Mientras se recibe atención, la herida debe mantenerse limpia y cubierta con gasas o tela limpia.

Para prevenir la enfermedad, la autoridad sanitaria recomendó mantener cualquier herida limpia y cubierta, realizar cambios frecuentes de vendajes, cuidar la higiene personal y vigilar de forma constante las lesiones en personas dependientes o con movilidad limitada.

salud gusano barrenador seguridad

Reciente

Balones gigantes intervenidos por artistas queretanos durante su exhibición en el Centro Histórico de Querétaro como parte de las actividades del Mundial 2026
Querétaro

Cultura de Querétaro solo pagó traslado y seguridad de los balones del Mundial

Daniela Salgado detalló que el recurso municipal se destinó a grúas y seguridad, y que el destino de las piezas se definirá al terminar el torneo.

Niñas y niños participan en actividades recreativas y de lectura durante un curso de verano organizado en una biblioteca pública del municipio de Querétaro
Querétaro

Querétaro abre el 13 de julio los cursos de verano con nueve sedes gratuitas

El municipio ofrece nueve bibliotecas gratuitas y casas de cultura con cuotas desde 360 pesos, además de becas para menores en situación vulnerable.

Jugadores de la Selección Mexicana celebran su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentarán a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México
Deportes

México se juega ante Inglaterra el pase a cuartos en el último partido en casa

El duelo se disputará el 5 de julio a las 18:00 en el Estadio Ciudad de México; el ganador enfrentará al vencedor de Brasil o Noruega.

Cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad trabajan en la reparación de líneas eléctricas en la Sierra Gorda de Querétaro tras las lluvias.
Editorial

Apagones dejan sin luz a comunidades serranas; Querétaro urge a la CFE

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, detalló las localidades sin servicio en cuatro municipios y reprochó falta de mantenimiento e inversión de la dependencia federal.