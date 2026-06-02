Nueva York, Estados Unidos, 2 de junio de 2026.- La jueza federal Katherine Polk Failla advirtió que existe "evidencia abundante" contra el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, durante la segunda audiencia del proceso por narcotráfico que enfrenta en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

La comparecencia, de menos de 20 minutos, tuvo como objetivo central fijar el calendario probatorio del caso. La magistrada aprobó la solicitud de la fiscalía para disponer de 60 días destinados a procesar y entregar el material a la defensa, conforme lo establece la legislación estadounidense, y citó a una nueva audiencia de seguimiento el 4 de agosto a las 14:30 horas.

Las claves de la audiencia

Polk Failla describió el expediente como un caso complejo por el volumen de pruebas y por el arribo continuo de nuevos acusados, a quienes ubicó como un fenómeno que "está llegando en olas". La jueza autorizó la suspensión de los plazos de juicio rápido para permitir el análisis de la evidencia y eventuales negociaciones entre las partes. También recordó al exfuncionario que tendrá acceso a todo el material presentado por el gobierno para revisarlo y evaluar sus opciones legales.

El fiscal David Robles informó que la evidencia que compartirá con la defensa incluye pruebas específicas sobre Mérida Sánchez y otras que aplican a los diez acusados del caso. La declaración de la jueza sobre la solidez probatoria contrasta con la versión que sostiene la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha insistido en que no existen pruebas que respalden la acusación del Distrito Sur de Nueva York.

Un proceso que arrancó en mayo

Mérida Sánchez, de 66 años, se entregó a las autoridades estadounidenses el 11 de mayo tras cruzar por la garita de Nogales hacia Arizona, y permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el mismo penal donde están Ismael "El Mayo" Zambada y el expresidente venezolano Nicolás Maduro. Su traslado a custodia federal ocurrió apenas dos semanas después de que el Departamento de Justicia hiciera pública la acusación. En su primera audiencia, el 15 de mayo, se declaró no culpable de los tres cargos en su contra: conspiración para la importación de drogas, posesión de ametralladoras y posesión de dispositivos destructivos.

La acusación sostiene que el general retirado recibió más de 100 mil dólares mensuales de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción Los Chapitos, entre 2023 y 2024. A cambio, según la fiscalía, no interfirió con las operaciones de narcotráfico del grupo, no detuvo a sus integrantes y los alertó con anticipación sobre al menos diez redadas a laboratorios de drogas en Sinaloa.

El caso que parte a Morena

Mérida Sánchez es el primero de los diez imputados que enfrenta a la justicia estadounidense por esta causa. La figura de mayor perfil es el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, militante de Morena, también señalado en el mismo expediente. La investigación que mantiene la FGR avanza en paralelo al proceso en Nueva York. El resto de los acusados rechaza los señalamientos del gobierno de Estados Unidos.

Con la próxima audiencia fijada para el 4 de agosto, pasarán más de dos meses antes de que Mérida Sánchez vuelva a presentarse públicamente. La jueza mantendrá durante ese plazo la revisión sobre el avance en la entrega de pruebas y la eventual ruta de negociación entre fiscalía y defensa.