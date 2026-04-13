San Juan del Río, 13 de abril de 2026. —La Fiscalía General del Estado de Querétaro capturó en San Juan del Río a un hombre reclamado por un juez de control del Estado de México por el delito de extorsión.
La aprehensión, ejecutada por agentes de la Policía de Investigación del Delito, se concretó al atender una solicitud de colaboración interinstitucional entre ambas entidades. Tras los trámites correspondientes, el imputado fue entregado al Ministerio Público mexiquense para continuar el proceso penal abierto en su contra.
La diligencia se inserta en la estrategia Sinergia por Querétaro, esquema bajo el cual la dependencia estatal ha multiplicado el cumplimiento de mandamientos judiciales dentro y fuera de la entidad.
La Fiscalía no precisó el lugar exacto del aseguramiento dentro del municipio ni detalles del operativo que permitió ubicar al imputado.
Una vez detenido, al señalado se le leyeron sus derechos y fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía queretana, donde personal ministerial formalizó la entrega a sus pares del Estado de México, quienes asumieron su custodia para los actos procesales pendientes.
El esquema de coordinación interestatal ha sido empleado en meses recientes para traslados de imputados requeridos en otras entidades.
La extorsión es uno de los delitos que han concentrado mayor presión operativa de la Fiscalía queretana durante 2026, con intervenciones sostenidas bajo cateos y órdenes simultáneas en distintos municipios del estado.
Al momento de la redacción, no se obtuvo información adicional sobre la identidad del imputado ni sobre la carpeta de investigación abierta en el Estado de México.