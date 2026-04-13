Cae en San Juan del Río hombre buscado por extorsión en el Estado de México

Policía de Investigación cumplimenta orden bajo colaboración con el Estado de México.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito durante cumplimiento de orden de aprehensión en San Juan del Río

Agentes ministeriales de la Fiscalía queretana tras cumplimentar la orden girada por un juez del Estado de México.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de abril de 2026. —La Fiscalía General del Estado de Querétaro capturó en San Juan del Río a un hombre reclamado por un juez de control del Estado de México por el delito de extorsión.

La aprehensión, ejecutada por agentes de la Policía de Investigación del Delito, se concretó al atender una solicitud de colaboración interinstitucional entre ambas entidades. Tras los trámites correspondientes, el imputado fue entregado al Ministerio Público mexiquense para continuar el proceso penal abierto en su contra.

La diligencia se inserta en la estrategia Sinergia por Querétaro, esquema bajo el cual la dependencia estatal ha multiplicado el cumplimiento de mandamientos judiciales dentro y fuera de la entidad.

La Fiscalía no precisó el lugar exacto del aseguramiento dentro del municipio ni detalles del operativo que permitió ubicar al imputado.

Una vez detenido, al señalado se le leyeron sus derechos y fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía queretana, donde personal ministerial formalizó la entrega a sus pares del Estado de México, quienes asumieron su custodia para los actos procesales pendientes.

El esquema de coordinación interestatal ha sido empleado en meses recientes para traslados de imputados requeridos en otras entidades.

La extorsión es uno de los delitos que han concentrado mayor presión operativa de la Fiscalía queretana durante 2026, con intervenciones sostenidas bajo cateos y órdenes simultáneas en distintos municipios del estado.

Al momento de la redacción, no se obtuvo información adicional sobre la identidad del imputado ni sobre la carpeta de investigación abierta en el Estado de México.

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