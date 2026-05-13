Llanitos suma 165 atenciones en edición 22 del Miércoles en SJR

San Juan del Río, 13 de mayo de 2026.— Ciento sesenta y cinco atenciones ciudadanas brindaron nueve dependencias del gobierno municipal de San Juan del Río en la comunidad de Llanitos, durante la edición 22 del programa Miércoles.

La jornada del 13 de mayo incluyó pintura de diez reductores de velocidad, vacunación antirrábica de mascotas, donación de jitomate, ropa de segunda mano y árboles, además de la rehabilitación de un área infantil.

Brigadas municipales aplicaron pintura en diez reductores de velocidad durante la jornada del Miércoles en Llanitos. rotativo.com.mx

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia se reunió con liderazgos vecinales de la localidad, acompañado por integrantes del gabinete municipal.

La cifra se ubica por debajo de la edición 17 en Santa Bárbara La Cueva , donde nueve dependencias sumaron más de 180 atenciones, y de la edición 13 en El Granjeno, que dejó más de 170.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia se reúne con liderazgos vecinales de Llanitos en la edición 22 del programa Miércoles. rotativo.com.mx

El programa forma parte de la estrategia Sanjuanízate puesta en marcha en febrero pasado y debe cubrir 83 comunidades rurales del municipio antes de que la gestión concluya en septiembre de 2027.

Con la jornada de Llanitos, restan 61 localidades por visitar.

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Obra Institucional, aplicó pintura en vialidades y en diez reductores de velocidad.

La Dirección de Regulación de Asentamientos Humanos atendió gestiones y brindó asesorías, mientras que la Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó ropa de segunda mano y árboles.

Más de 165 atenciones ciudadanas brindaron nueve dependencias del gobierno municipal en la comunidad de Llanitos. rotativo.com.mx

La administración no precisó cuántos árboles fueron entregados ni el número de mascotas vacunadas durante la jornada del programa Sanjuanízate .

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizó labores de limpieza, vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario implementó acciones de medicina preventiva en ganado ovino.

La Secretaría de Desarrollo Social entregó jitomate, registró a beneficiarios para la adquisición de productos a bajo costo, rehabilitó un área infantil e impartió un taller de estimulación cognitiva para adultos mayores.

El esquema se complementa con jornadas en viernes como la realizada hace tres semanas en La Mesa de San Antonio.

Más de 165 atenciones ciudadanas brindaron nueve dependencias del gobierno municipal en la comunidad de Llanitos. rotativo.com.mx

Llanitos suma la cifra más baja de las últimas tres jornadas

Las atenciones en mesas de servicio fueron brindadas por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las secretarías de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, Desarrollo Agropecuario y la Coordinación de Servicios Públicos Municipales, además de una campaña de salud visual.

¿Cuántas comunidades rurales contempla el programa Miércoles?

El esquema visitará las 83 comunidades rurales del municipio con jornadas semanales que arrancaron en Arcila durante la primera semana de febrero, según anunció Cabrera Valencia al presentar la estrategia.

Hasta hoy, el programa ha tocado 22 localidades en 14 semanas de operación; la fuente municipal no precisó cuántas jornadas semanales prevé sostener para alcanzar al resto de las comunidades antes del cierre de la administración.