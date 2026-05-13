Llanitos suma 165 atenciones en edición 22 del Miércoles en SJR

Nueve dependencias atendieron 165 servicios en Llanitos durante la edición 22 del programa Sanjuanízate

Gabinete municipal de San Juan del Río en la comunidad de Llanitos durante la edición 22 del programa Miércoles

Más de 165 atenciones ciudadanas brindaron nueve dependencias del gobierno municipal en la comunidad de Llanitos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de mayo de 2026.— Ciento sesenta y cinco atenciones ciudadanas brindaron nueve dependencias del gobierno municipal de San Juan del Río en la comunidad de Llanitos, durante la edición 22 del programa Miércoles.

La jornada del 13 de mayo incluyó pintura de diez reductores de velocidad, vacunación antirrábica de mascotas, donación de jitomate, ropa de segunda mano y árboles, además de la rehabilitación de un área infantil.

Gabinete municipal de San Juan del R\u00edo en la comunidad de Llanitos durante la edici\u00f3n 22 del programa Mi\u00e9rcoles Brigadas municipales aplicaron pintura en diez reductores de velocidad durante la jornada del Miércoles en Llanitos. rotativo.com.mx

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia se reunió con liderazgos vecinales de la localidad, acompañado por integrantes del gabinete municipal.

La cifra se ubica por debajo de la edición 17 en Santa Bárbara La Cueva, donde nueve dependencias sumaron más de 180 atenciones, y de la edición 13 en El Granjeno, que dejó más de 170.

Gabinete municipal de San Juan del R\u00edo en la comunidad de Llanitos durante la edici\u00f3n 22 del programa Mi\u00e9rcoles El alcalde Roberto Cabrera Valencia se reúne con liderazgos vecinales de Llanitos en la edición 22 del programa Miércoles. rotativo.com.mx

El programa forma parte de la estrategia Sanjuanízate puesta en marcha en febrero pasado y debe cubrir 83 comunidades rurales del municipio antes de que la gestión concluya en septiembre de 2027.

Con la jornada de Llanitos, restan 61 localidades por visitar.

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Obra Institucional, aplicó pintura en vialidades y en diez reductores de velocidad.

La Dirección de Regulación de Asentamientos Humanos atendió gestiones y brindó asesorías, mientras que la Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó ropa de segunda mano y árboles.

Gabinete municipal de San Juan del R\u00edo en la comunidad de Llanitos durante la edici\u00f3n 22 del programa Mi\u00e9rcoles Más de 165 atenciones ciudadanas brindaron nueve dependencias del gobierno municipal en la comunidad de Llanitos. rotativo.com.mx

La administración no precisó cuántos árboles fueron entregados ni el número de mascotas vacunadas durante la jornada del programa Sanjuanízate.

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizó labores de limpieza, vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario implementó acciones de medicina preventiva en ganado ovino.

La Secretaría de Desarrollo Social entregó jitomate, registró a beneficiarios para la adquisición de productos a bajo costo, rehabilitó un área infantil e impartió un taller de estimulación cognitiva para adultos mayores.

El esquema se complementa con jornadas en viernes como la realizada hace tres semanas en La Mesa de San Antonio.

Gabinete municipal de San Juan del R\u00edo en la comunidad de Llanitos durante la edici\u00f3n 22 del programa Mi\u00e9rcoles Más de 165 atenciones ciudadanas brindaron nueve dependencias del gobierno municipal en la comunidad de Llanitos. rotativo.com.mx

Llanitos suma la cifra más baja de las últimas tres jornadas

Las atenciones en mesas de servicio fueron brindadas por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las secretarías de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, Desarrollo Agropecuario y la Coordinación de Servicios Públicos Municipales, además de una campaña de salud visual.

¿Cuántas comunidades rurales contempla el programa Miércoles?

El esquema visitará las 83 comunidades rurales del municipio con jornadas semanales que arrancaron en Arcila durante la primera semana de febrero, según anunció Cabrera Valencia al presentar la estrategia.

Hasta hoy, el programa ha tocado 22 localidades en 14 semanas de operación; la fuente municipal no precisó cuántas jornadas semanales prevé sostener para alcanzar al resto de las comunidades antes del cierre de la administración.

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