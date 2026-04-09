Tequisquiapan, 9 de abril de 2026. — La Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) rehabilita más de cuatro kilómetros de la Carretera Estatal 127 en su tramo de acceso a la comunidad de Santillán, en Tequisquiapan, con trabajos que registran un avance del 75 por ciento.
La intervención contempla renivelación con carpeta asfáltica, riego de sello para proteger la superficie y aplicación de señalamiento horizontal, mediante maquinaria especializada y personal operativo desplegado sobre la vialidad.
Los trabajos registran un avance del 75 por ciento e incluyen señalamiento horizontal como etapa final de la rehabilitación. rotativo.com.mx
La obra forma parte del programa permanente de conservación vial que la dependencia estatal ejecuta en el sur del estado, donde las carreteras secundarias concentran el tránsito cotidiano de comunidades rurales hacia las cabeceras municipales.
Apenas el año pasado, la misma CEI concluyó trabajos de bacheo integral sobre los más de 50 kilómetros de la Carretera Estatal 300, que conecta San Juan del Río con Amealco.
La renivelación de la superficie busca devolver a la vialidad su perfil original tras años de desgaste provocado por el tránsito y la exposición a la intemperie.
El riego de sello, por su parte, funciona como capa de protección que extiende la vida útil del pavimento y reduce la filtración de humedad hacia las capas inferiores. Estas dos intervenciones, combinadas, son el estándar técnico que las dependencias estatales aplican cuando la carpeta asfáltica aún resulta recuperable sin necesidad de reconstrucción completa.
El acceso a Santillán forma parte del entramado vial que comunica a las localidades del poniente de Tequisquiapan con la cabecera municipal y con la red estatal principal.
Los trabajos registran un avance del 75 por ciento e incluyen señalamiento horizontal como etapa final de la rehabilitación. rotativo.com.mx
La rehabilitación de este tramo se suma al paquete de obras públicas que el municipio ejecuta durante el presente ejercicio, dentro del esquema de coordinación entre los tres órdenes de gobierno que rebasa los 100 millones de pesos en inversión destinados a infraestructura en territorio tequisquiapense.
La aplicación de señalamiento horizontal, último componente técnico de la obra, incluye el trazo de líneas divisorias, marcas de orilla y, en su caso, indicadores de precaución sobre la superficie ya renivelada.
Este elemento resulta particularmente relevante en carreteras rurales donde la ausencia de iluminación artificial eleva el riesgo de accidentes durante horarios nocturnos y en condiciones de baja visibilidad.
Con el avance reportado, los trabajos sobre la Estatal 127 entran en su recta final. La CEI no precisó fecha estimada de conclusión ni el monto total invertido en esta intervención específica.