Querétaro, 15 de abril de 2026. — Las mascotas de compañía podrán viajar gratis en cualquier modalidad del sistema Qrobús a partir de este sábado 18 de abril, cuando la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) instale en la Alameda Hidalgo el primer módulo exprés de afiliación al programa PetFriendly.

La jornada operará de las 09:00 a las 14:00 horas y entregará en sitio la tarjeta Qrobús que acredita a cada animal registrado, sin costo para los propietarios.

El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, anunció que el módulo procesará en el momento el alta de cada mascota presentada físicamente, siempre que cumpla con dos requisitos: peso máximo de 12 kilogramos y cartilla de vacunación vigente.

Una vez llenado el formulario, el personal toma la fotografía oficial del animal y entrega la tarjeta al propietario, quien queda registrado como responsable del comportamiento de la mascota durante los traslados.

La dependencia trabaja sobre un sistema de transporte público que el año pasado recibió 17 millones de pesos en mantenimiento e infraestructura para sus seis centros de transferencia, 17 estaciones centrales y 224 espacios operativos.

“Este sábado 18 de abril se llevará a cabo la primera jornada de afiliación de mascotas a Qrobús, la cual será en la Alameda a partir de las 09:00 de la mañana hasta las 02:00 de la tarde”, declaró Cuanalo Santos.

Las mascotas registradas reciben tarjeta gratuita para viajar en cualquier modalidad del sistema Qrobús bajo cuidado de su dueño. rotativo.com.mx

El funcionario reiteró que las mascotas no pagan pasaje pero deben viajar dentro de transportadora durante todo el recorrido, una condición que la AMEQ define como obligatoria para mantener el orden a bordo de las unidades y proteger al resto de los usuarios del transporte.

La jornada del sábado incluirá además servicios veterinarios gratuitos: esterilización, aplicación de vacunas, colocación de chips de identificación y entrega de souvenirs para quienes participen.

La AMEQ no precisó cuántos animales podrá atender el módulo en las cinco horas de operación, ni informó si habrá jornadas similares en municipios distintos a la capital o si el programa PetFriendly se extenderá a las 23 rutas de Qrobús que actualmente operan con desvíos por las obras del tren México-Querétaro.

Tampoco se dio a conocer el costo de la jornada para las arcas estatales ni qué dependencia veterinaria respalda los servicios médicos ofrecidos.

El programa PetFriendly de Qrobús opera dentro del marco más amplio de regulación de tenencia responsable de mascotas en el estado, donde el Congreso local ha discutido en años recientes la Ley de Protección, Cuidado y Control Animal para el Estado de Querétaro, que contempla criterios para certificar espacios pet friendly.