Mascotas viajarán gratis en Qrobús: jornada de afiliación este sábado en la Alameda de Querétaro

Tarjeta gratuita y servicios veterinarios gratis arrancan en módulo exprés instalado en la Alameda Hidalgo.

Mascota dentro de transportadora junto a su propietario en estación del sistema Qrobús de Querétaro

Las mascotas registradas reciben tarjeta gratuita para viajar en cualquier modalidad del sistema Qrobús bajo cuidado de su dueño.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de abril de 2026. — Las mascotas de compañía podrán viajar gratis en cualquier modalidad del sistema Qrobús a partir de este sábado 18 de abril, cuando la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) instale en la Alameda Hidalgo el primer módulo exprés de afiliación al programa PetFriendly.

La jornada operará de las 09:00 a las 14:00 horas y entregará en sitio la tarjeta Qrobús que acredita a cada animal registrado, sin costo para los propietarios.

El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, anunció que el módulo procesará en el momento el alta de cada mascota presentada físicamente, siempre que cumpla con dos requisitos: peso máximo de 12 kilogramos y cartilla de vacunación vigente.

Una vez llenado el formulario, el personal toma la fotografía oficial del animal y entrega la tarjeta al propietario, quien queda registrado como responsable del comportamiento de la mascota durante los traslados.

La dependencia trabaja sobre un sistema de transporte público que el año pasado recibió 17 millones de pesos en mantenimiento e infraestructura para sus seis centros de transferencia, 17 estaciones centrales y 224 espacios operativos.

“Este sábado 18 de abril se llevará a cabo la primera jornada de afiliación de mascotas a Qrobús, la cual será en la Alameda a partir de las 09:00 de la mañana hasta las 02:00 de la tarde”, declaró Cuanalo Santos.

Mascota dentro de transportadora junto a su propietario en estaci\u00f3n del sistema Qrob\u00fas de Quer\u00e9taro Las mascotas registradas reciben tarjeta gratuita para viajar en cualquier modalidad del sistema Qrobús bajo cuidado de su dueño. rotativo.com.mx

El funcionario reiteró que las mascotas no pagan pasaje pero deben viajar dentro de transportadora durante todo el recorrido, una condición que la AMEQ define como obligatoria para mantener el orden a bordo de las unidades y proteger al resto de los usuarios del transporte.

La jornada del sábado incluirá además servicios veterinarios gratuitos: esterilización, aplicación de vacunas, colocación de chips de identificación y entrega de souvenirs para quienes participen.

La AMEQ no precisó cuántos animales podrá atender el módulo en las cinco horas de operación, ni informó si habrá jornadas similares en municipios distintos a la capital o si el programa PetFriendly se extenderá a las 23 rutas de Qrobús que actualmente operan con desvíos por las obras del tren México-Querétaro.

Tampoco se dio a conocer el costo de la jornada para las arcas estatales ni qué dependencia veterinaria respalda los servicios médicos ofrecidos.

El programa PetFriendly de Qrobús opera dentro del marco más amplio de regulación de tenencia responsable de mascotas en el estado, donde el Congreso local ha discutido en años recientes la Ley de Protección, Cuidado y Control Animal para el Estado de Querétaro, que contempla criterios para certificar espacios pet friendly.

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