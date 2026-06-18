Querétaro, 18 de junio de 2026.- Instituciones de educación media superior y superior de Querétaro firmaron un pacto para impulsar la lectura entre sus comunidades estudiantiles, durante el Encuentro Estatal de Mejores Prácticas para Impulsar la Lectura, encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González.

El acuerdo busca que los planteles compartan experiencias y desarrollen acciones concretas para convertir la lectura recreativa en un hábito que acompañe a las personas más allá de su formación académica.

Durante el encuentro, realizado en el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro Manuel Gómez Morin, Kuri González sostuvo que leer permite comprender las ideas, intenciones y contextos de otras personas, además de estimular la imaginación y fortalecer la capacidad de reflexión.

“Con la lectura se te abre el mundo. Leer un libro te da mucho más que ver una película o una serie de televisión”, afirmó el gobernador al hablar sobre la experiencia de conocer una historia mediante las palabras y la imaginación.

Instituciones de educación media superior y superior acordaron llevar acciones de lectura a sus planteles. rotativo.com.mx

El mandatario señaló que la tecnología ofrece acceso inmediato a información, conocimiento y herramientas, pero también puede provocar dependencia de las pantallas, dispersión de la atención y exposición constante a contenidos de distinta calidad.

Ante ese escenario, consideró necesario que las nuevas generaciones aprendan a detenerse, comprender la información y construir un criterio propio. La lectura, agregó, contribuye a formar personas informadas, críticas y creativas.

La nueva iniciativa mantiene continuidad con otras acciones emprendidas en el estado para fomentar la lectura entre estudiantes, como la distribución de colecciones literarias en escuelas públicas y los programas dirigidos a fortalecer la identidad y el aprendizaje.





Mauricio Kuri encabezó el encuentro estatal dedicado a compartir estrategias para formar nuevos lectores. rotativo.com.mx

¿Cómo se aplicará el pacto por la lectura en Querétaro?

La secretaria de Educación, Martha Elena Soto, explicó que el acuerdo surgió de los trabajos del Consejo de Planeación y Participación Ciudadana, mediante un proceso que permitió incorporar propuestas de la sociedad a las políticas públicas educativas.

El documento fue suscrito por el rector de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, Fernando Ferrusca Ortiz; el director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, León Enrique Bolaño Mendoza, y la consejera presidenta del Consejo Estatal de Participación Ciudadana Temático en Educación, Silvia Rivera Damián.

“Las mejores políticas públicas se construyen desde la ciudadanía”, expresó Martha Elena Soto, quien planteó que docentes, madres, padres de familia y autoridades escolares deben participar en las estrategias para fortalecer el aprendizaje.

Mauricio Kuri encabezó el encuentro estatal dedicado a compartir estrategias para formar nuevos lectores. rotativo.com.mx

La participación de instituciones de nivel medio superior y superior permitirá que las prácticas presentadas durante el encuentro puedan adaptarse a distintos planteles y comunidades estudiantiles.

El pacto también se suma a los programas de innovación educativa en Querétaro, que han incorporado herramientas digitales, ejercicios, contenidos y lecturas para complementar el trabajo realizado en las aulas.

Silvia Rivera Damián explicó que la iniciativa tiene como antecedente diversas propuestas ciudadanas sobre cultura de paz, lectura recreativa y formación de lectores entre niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Las instituciones educativas serán las encargadas de convertir los objetivos del acuerdo en actividades permanentes, mientras que el personal docente funcionará como enlace directo con las comunidades escolares.

“El objetivo de este encuentro es presentar historias vivas, de carne y hueso, de personas y de instituciones que nos van a demostrar que sí es posible impulsar el gusto por la lectura”, señaló Rivera Damián.

El encuentro permitió conocer experiencias aplicadas desde preescolar hasta educación superior. La intención es recuperar las prácticas que hayan obtenido resultados y llevarlas a otros espacios educativos de la entidad.

La estrategia complementa el Pacto 10 por la Lectura presentado anteriormente durante el programa Contigo Aprendemos, enfocado en promover el uso responsable de la tecnología y fortalecer el acercamiento de la población a los libros.