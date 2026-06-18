Pasaporte podrá tramitarse con documentos validados previamente

El nuevo procedimiento reduce de 21 a cinco las modalidades y busca concluir la expedición durante una sola visita.

personal atiende solicitudes de pasaporte en una oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La documentación podrá revisarse antes de que el solicitante acuda a la oficina de pasaportes.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 18, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 18 de junio de 2026.- Las personas que tramiten un pasaporte mexicano podrán cargar sus documentos por internet para que sean revisados antes de acudir a la oficina de expedición.

Después de enviar la documentación, el solicitante puede elegir la sede, fecha y horario de su cita, con el propósito de evitar rechazos o visitas adicionales por expedientes incompletos.

El Gobierno federal informó que la simplificación redujo de 21 a cinco las modalidades relacionadas con pasaportes y disminuyó de seis a tres el promedio de requisitos.

El objetivo es que el documento pueda obtenerse durante una sola visita presencial cuando la información haya sido validada previamente.

¿Cómo funciona el nuevo trámite del pasaporte?

El procedimiento comienza en el portal oficial gob.mx/pasaporte. El usuario debe ingresar la información requerida y cargar los documentos solicitados para su revisión.

Una vez validado el expediente, la plataforma habilita la selección de oficina, fecha y hora.

La comparecencia presencial se mantiene porque la expedición requiere verificar la identidad del solicitante y completar los procedimientos determinados por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que anteriormente era frecuente que los ciudadanos acudieran sin documentación completa y tuvieran que iniciar otra visita.

La plataforma ha sido utilizada por cerca de cinco millones de personas, de acuerdo con el balance presentado por el Gobierno federal.

La simplificación también abarca los servicios consulares para mexicanos residentes en otros países. En ese rubro, las modalidades disminuyeron de 72 a 37 y los requisitos promedio pasaron de seis a dos.

Los servicios consulares se concentran en miconsulado.sre.gob.mx e incluyen procedimientos como el traslado de pertenencias mediante menaje de casa para mexicanos que regresan al país.

gobierno tramites claudia sheinbaum

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