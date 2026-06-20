Detienen a hombre por presunta agresión contra dos adultos mayores

Querétaro, 20 de junio de 2026.- Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un hombre señalado por presuntamente agredir físicamente a dos adultos mayores en la colonia Patria Nueva.
La intervención ocurrió después de que un reporte ciudadano alertó a las autoridades sobre los hechos. Policías adscritos a la División 3 localizaron al individuo durante los recorridos preventivos efectuados en la zona.
Tras asegurar al señalado, los agentes realizaron su traslado y puesta a disposición de la Fiscalía por el probable delito de violencia familiar.
La autoridad ministerial continuará con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la situación jurídica del detenido, quien deberá ser considerado inocente mientras no exista una resolución judicial en su contra.