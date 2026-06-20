Cámara de Comercio exige autonomía al nuevo fiscal anticorrupción

El organismo vinculó el combate a la corrupción con la confianza, la certeza jurídica, la inversión y la competencia empresarial.

René Loya Poletti, presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, durante un pronunciamiento sobre la autonomía y el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción.

René Loya Poletti afirmó que el combate a la corrupción es fundamental para fortalecer la certeza jurídica, la inversión y la confianza en las instituciones de Querétaro.

Foto: Cámara de Comercio Querétaro.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de junio de 2026.- La Cámara de Comercio de Querétaro pidió que la nueva etapa de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción se conduzca con autonomía técnica, transparencia, profesionalismo y resultados verificables.

René Loya Poletti, presidente del organismo empresarial, expresó respeto institucional por la designación de Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda como nuevo titular de la fiscalía y señaló que el combate a las prácticas corruptas mantiene una relación directa con la confianza, la certeza jurídica, la inversión y la competencia entre empresas.

“Las empresas necesitamos instituciones fuertes, autónomas y profesionales que garanticen las reglas claras para todos”, sostuvo el dirigente de la Cámara de Comercio.

Loya Poletti consideró que el trabajo de la fiscalía no debe concentrarse únicamente en la investigación y sanción de posibles delitos. También planteó la necesidad de fortalecer la prevención, la coordinación entre instituciones y los mecanismos de rendición de cuentas.

De los Cobos Sepúlveda fue elegido el 18 de junio por el Congreso local para encabezar la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Querétaro.

La postura empresarial retoma una preocupación planteada previamente por organismos privados. En 2021, representantes consultados por Rotativo advirtieron que los pequeños empresarios podían enfrentar una mayor exposición a gestores irregulares y cobros sin sustento durante la realización de trámites.

Información difundida ese mismo año mostró que, aunque disminuyó la percepción empresarial de la corrupción en el estado, aumentó el número de negocios que reportaron haber sido víctimas de estas prácticas entre 2016 y 2020.

El presidente de la Cámara de Comercio reiteró la disposición del sector comercio, servicios y turismo para colaborar con la Fiscalía Anticorrupción y con otras instituciones en acciones que contribuyan a fortalecer la integridad pública y recuperar la confianza ciudadana.

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