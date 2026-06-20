Cámara de Comercio exige autonomía al nuevo fiscal anticorrupción

Querétaro, 20 de junio de 2026.- La Cámara de Comercio de Querétaro pidió que la nueva etapa de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción se conduzca con autonomía técnica, transparencia, profesionalismo y resultados verificables.
René Loya Poletti, presidente del organismo empresarial, expresó respeto institucional por la designación de Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda como nuevo titular de la fiscalía y señaló que el combate a las prácticas corruptas mantiene una relación directa con la confianza, la certeza jurídica, la inversión y la competencia entre empresas.
“Las empresas necesitamos instituciones fuertes, autónomas y profesionales que garanticen las reglas claras para todos”, sostuvo el dirigente de la Cámara de Comercio.
Loya Poletti consideró que el trabajo de la fiscalía no debe concentrarse únicamente en la investigación y sanción de posibles delitos. También planteó la necesidad de fortalecer la prevención, la coordinación entre instituciones y los mecanismos de rendición de cuentas.
De los Cobos Sepúlveda fue elegido el 18 de junio por el Congreso local para encabezar la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Querétaro.
La postura empresarial retoma una preocupación planteada previamente por organismos privados. En 2021, representantes consultados por Rotativo advirtieron que los pequeños empresarios podían enfrentar una mayor exposición a gestores irregulares y cobros sin sustento durante la realización de trámites.
Información difundida ese mismo año mostró que, aunque disminuyó la percepción empresarial de la corrupción en el estado, aumentó el número de negocios que reportaron haber sido víctimas de estas prácticas entre 2016 y 2020.
El presidente de la Cámara de Comercio reiteró la disposición del sector comercio, servicios y turismo para colaborar con la Fiscalía Anticorrupción y con otras instituciones en acciones que contribuyan a fortalecer la integridad pública y recuperar la confianza ciudadana.