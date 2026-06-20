Distribuyen más de 16 mil árboles para reforestar El Fuenteño

Habitantes participaron en la plantación de ejemplares adaptados a las condiciones ambientales del municipio de Colón.

Grupo de habitantes sostiene árboles jóvenes frente a una ladera cubierta de vegetación.

La entrega de más de 16 mil árboles reunió a habitantes, estudiantes y personal participante en El Fuenteño.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 20 de junio de 2026.- Más de 16 mil árboles fueron distribuidos en el ejido El Fuenteño para iniciar una jornada de reforestación con la participación de habitantes de la comunidad.

La entrega fue coordinada por la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Colón, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Querétaro y Fundación Verde.

Grupo de habitantes sostiene \u00e1rboles j\u00f3venes frente a una ladera cubierta de vegetaci\u00f3n. La entrega de más de 16 mil árboles reunió a habitantes, estudiantes y personal participante en El Fuenteño. rotativo.com.mx

Los ejemplares corresponden a leucaena, pino piñonero, cedro blanco, pino greggii y mezquite, especies seleccionadas por su adaptación a las condiciones ambientales de la zona.

De acuerdo con el comunicado municipal, la plantación busca favorecer la conservación de los suelos, la recarga de los mantos acuíferos y la captura de carbono.

Grupo de habitantes sostiene \u00e1rboles j\u00f3venes frente a una ladera cubierta de vegetaci\u00f3n. La entrega de más de 16 mil árboles reunió a habitantes, estudiantes y personal participante en El Fuenteño. rotativo.com.mx

Habitantes de El Fuenteño se incorporaron a las labores de preparación del terreno y colocación de los primeros árboles en áreas con pendientes, vegetación abundante y superficies rocosas.

La jornada de reforestación forma parte de las acciones municipales enfocadas en la recuperación de espacios naturales y la participación ciudadana en el cuidado del entorno.

Grupo de habitantes sostiene \u00e1rboles j\u00f3venes frente a una ladera cubierta de vegetaci\u00f3n. La entrega de más de 16 mil árboles reunió a habitantes, estudiantes y personal participante en El Fuenteño. rotativo.com.mx

La administración encabezada por el presidente municipal Gaspar Trueba Moncada señaló que mantendrá la coordinación con dependencias, organizaciones y comunidades para desarrollar proyectos de conservación ambiental.

El comunicado no precisó la superficie total que será intervenida, cuántos ejemplares fueron plantados durante la primera jornada ni el programa de seguimiento previsto para supervisar su mantenimiento y supervivencia.

Grupo de habitantes sostiene \u00e1rboles j\u00f3venes frente a una ladera cubierta de vegetaci\u00f3n. La entrega de más de 16 mil árboles reunió a habitantes, estudiantes y personal participante en El Fuenteño. rotativo.com.mx

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