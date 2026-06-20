Distribuyen más de 16 mil árboles para reforestar El Fuenteño

Colón, 20 de junio de 2026.- Más de 16 mil árboles fueron distribuidos en el ejido El Fuenteño para iniciar una jornada de reforestación con la participación de habitantes de la comunidad.
La entrega fue coordinada por la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Colón, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Querétaro y Fundación Verde.
La entrega de más de 16 mil árboles reunió a habitantes, estudiantes y personal participante en El Fuenteño. rotativo.com.mx
Los ejemplares corresponden a leucaena, pino piñonero, cedro blanco, pino greggii y mezquite, especies seleccionadas por su adaptación a las condiciones ambientales de la zona.
De acuerdo con el comunicado municipal, la plantación busca favorecer la conservación de los suelos, la recarga de los mantos acuíferos y la captura de carbono.
La entrega de más de 16 mil árboles reunió a habitantes, estudiantes y personal participante en El Fuenteño. rotativo.com.mx
Habitantes de El Fuenteño se incorporaron a las labores de preparación del terreno y colocación de los primeros árboles en áreas con pendientes, vegetación abundante y superficies rocosas.
La jornada de reforestación forma parte de las acciones municipales enfocadas en la recuperación de espacios naturales y la participación ciudadana en el cuidado del entorno.
La entrega de más de 16 mil árboles reunió a habitantes, estudiantes y personal participante en El Fuenteño. rotativo.com.mx
La administración encabezada por el presidente municipal Gaspar Trueba Moncada señaló que mantendrá la coordinación con dependencias, organizaciones y comunidades para desarrollar proyectos de conservación ambiental.
El comunicado no precisó la superficie total que será intervenida, cuántos ejemplares fueron plantados durante la primera jornada ni el programa de seguimiento previsto para supervisar su mantenimiento y supervivencia.
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