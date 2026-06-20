Detienen en Querétaro a hombre requerido por robo violento de vehículo en Edomex

Diego “N” era requerido por una jueza del Estado de México por hechos presuntamente cometidos con violencia.

Hombre con el rostro difuminado entre un agente de la Fiscalía del Estado de México y otro de la PID de Querétaro.

Diego “N” fue detenido en la colonia Centro Sur y entregado a autoridades del Estado de México para continuar el procedimiento judicial.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de junio de 2026.- La Policía de Investigación del Delito detuvo en la colonia Centro Sur a Diego “N”, requerido por una jueza de control del Estado de México dentro de un proceso relacionado con el robo de un vehículo cometido con violencia, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

El aseguramiento se realizó el 30 de mayo, luego de que autoridades mexiquenses solicitaron la intervención de la corporación queretana para cumplimentar el mandato judicial vigente.

Mediante un esquema de colaboración interestatal, las áreas jurídicas de ambas fiscalías intercambiaron información y verificaron la identidad de la persona requerida antes de ejecutar la orden de aprehensión.

La Policía de Investigación del Delito procedió con la detención una vez que fue confirmada la correspondencia entre el hombre localizado en la capital queretana y la persona señalada en el mandato emitido por la autoridad judicial mexiquense.

Después de las diligencias correspondientes, Diego “N” fue entregado a agentes ministeriales del Estado de México, quienes quedaron a cargo de continuar el procedimiento ante la instancia que lo requiere.

El detenido deberá ser considerado inocente mientras su responsabilidad no sea declarada mediante una resolución emitida por la autoridad judicial competente.

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