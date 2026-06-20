Detienen en Querétaro a hombre requerido por robo violento de vehículo en Edomex

Querétaro, 20 de junio de 2026.- La Policía de Investigación del Delito detuvo en la colonia Centro Sur a Diego “N”, requerido por una jueza de control del Estado de México dentro de un proceso relacionado con el robo de un vehículo cometido con violencia, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
El aseguramiento se realizó el 30 de mayo, luego de que autoridades mexiquenses solicitaron la intervención de la corporación queretana para cumplimentar el mandato judicial vigente.
Mediante un esquema de colaboración interestatal, las áreas jurídicas de ambas fiscalías intercambiaron información y verificaron la identidad de la persona requerida antes de ejecutar la orden de aprehensión.
La Policía de Investigación del Delito procedió con la detención una vez que fue confirmada la correspondencia entre el hombre localizado en la capital queretana y la persona señalada en el mandato emitido por la autoridad judicial mexiquense.
Después de las diligencias correspondientes, Diego “N” fue entregado a agentes ministeriales del Estado de México, quienes quedaron a cargo de continuar el procedimiento ante la instancia que lo requiere.
El detenido deberá ser considerado inocente mientras su responsabilidad no sea declarada mediante una resolución emitida por la autoridad judicial competente.