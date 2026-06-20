Incendio moviliza cuerpos de emergencia en Parque Industrial Querétaro

Una extensa columna de humo negro fue visible desde varios puntos de la capital mientras continuaban las maniobras de control.

Unidades de emergencia frente a una extensa columna de humo negro en una zona industrial de Querétaro.

Personal de emergencia realiza maniobras para atender el incendio registrado en el Parque Industrial Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de junio de 2026.- Cuerpos de emergencia mantienen trabajos para controlar y mitigar un incendio registrado dentro de una empresa ubicada en el Parque Industrial Querétaro, en la capital del estado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las labores se realizan conjuntamente con corporaciones de emergencia desplegadas en el inmueble. Hasta el último reporte oficial, no se tenía registro de personas lesionadas.

Nave industrial cubierta por una extensa columna de humo negro mientras unidades de emergencia permanecen en el exterior. Cuerpos de emergencia mantuvieron trabajos de control y mitigación en una empresa del Parque Industrial Querétaro. rotativo.com.mx

El fuego generó una extensa columna de humo negro que pudo observarse desde varios kilómetros de distancia y desde distintos puntos de la ciudad de Querétaro.

Las imágenes difundidas por la dependencia muestran llamas dentro de las instalaciones industriales, así como la presencia de personal operativo, unidades de emergencia y líneas de agua utilizadas para combatir el incendio.

Nave industrial cubierta por una extensa columna de humo negro mientras unidades de emergencia permanecen en el exterior. Cuerpos de emergencia mantuvieron trabajos de control y mitigación en una empresa del Parque Industrial Querétaro. rotativo.com.mx

Los equipos establecieron un punto de coordinación en el exterior de la empresa para organizar las maniobras y supervisar la evolución del siniestro.

Nave industrial cubierta por una extensa columna de humo negro mientras unidades de emergencia permanecen en el exterior. Cuerpos de emergencia mantuvieron trabajos de control y mitigación en una empresa del Parque Industrial Querétaro. rotativo.com.mx

Hasta el corte de esta información, las autoridades no habían precisado el origen del fuego, el tipo de materiales involucrados ni la estimación de los daños materiales. Las labores de control y mitigación continuaban en el lugar.

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