Incendio moviliza cuerpos de emergencia en Parque Industrial Querétaro

Querétaro, 20 de junio de 2026.- Cuerpos de emergencia mantienen trabajos para controlar y mitigar un incendio registrado dentro de una empresa ubicada en el Parque Industrial Querétaro, en la capital del estado.
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las labores se realizan conjuntamente con corporaciones de emergencia desplegadas en el inmueble. Hasta el último reporte oficial, no se tenía registro de personas lesionadas.
Cuerpos de emergencia mantuvieron trabajos de control y mitigación en una empresa del Parque Industrial Querétaro. rotativo.com.mx
El fuego generó una extensa columna de humo negro que pudo observarse desde varios kilómetros de distancia y desde distintos puntos de la ciudad de Querétaro.
Las imágenes difundidas por la dependencia muestran llamas dentro de las instalaciones industriales, así como la presencia de personal operativo, unidades de emergencia y líneas de agua utilizadas para combatir el incendio.
Cuerpos de emergencia mantuvieron trabajos de control y mitigación en una empresa del Parque Industrial Querétaro. rotativo.com.mx
Los equipos establecieron un punto de coordinación en el exterior de la empresa para organizar las maniobras y supervisar la evolución del siniestro.
Cuerpos de emergencia mantuvieron trabajos de control y mitigación en una empresa del Parque Industrial Querétaro. rotativo.com.mx
Hasta el corte de esta información, las autoridades no habían precisado el origen del fuego, el tipo de materiales involucrados ni la estimación de los daños materiales. Las labores de control y mitigación continuaban en el lugar.