Recuperan tres cuerpos tras volcadura de lancha en presa Zimapán

Dos mujeres y un hombre fueron localizados sin vida en territorio de Hidalgo; cinco ocupantes sobrevivieron al accidente.

Elementos de Protección Civil y Policía Estatal permanecen en una zona acordonada junto a la presa Zimapán.

Corporaciones de Querétaro e Hidalgo coordinaron las labores de búsqueda, recuperación y resguardo en el embalse.

Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Cadereyta de Montes, 20 de junio de 2026.- Los cuerpos de dos mujeres y un hombre fueron recuperados durante el operativo desplegado en la presa Fernando Hiriart Balderrama, conocida como presa Zimapán, después de la volcadura de una lancha que dejó cuatro personas fallecidas y cinco sobrevivientes.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro informó que las tres víctimas fueron localizadas en una zona del embalse correspondiente al estado de Hidalgo. Con esta recuperación concluyó la localización de las personas que permanecían desaparecidas tras el accidente.

Los cuerpos quedaron bajo resguardo de las autoridades hidalguenses, en espera de las diligencias ministeriales que realizará la Fiscalía General del Estado de Hidalgo para establecer su identidad y efectuar los procedimientos legales correspondientes.

Elementos de Protecci\u00f3n Civil y Polic\u00eda Estatal permanecen en una zona acordonada junto a la presa Zimap\u00e1n. Corporaciones de Querétaro e Hidalgo coordinaron las labores de búsqueda, recuperación y resguardo en el embalse. Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.

El accidente ocurrió el 18 de junio, cuando una embarcación utilizada para el traslado de personas entre comunidades de la zona limítrofe de Querétaro e Hidalgo volcó en la presa. El primer reporte activó un operativo de búsqueda y rescate acuático con personal estatal y municipal.

La información conocida posteriormente estableció que en la lancha viajaban nueve personas, incluido el operador, aunque la embarcación tenía capacidad para seis pasajeros. Cinco ocupantes consiguieron salir con vida, mientras cuatro personas no lograron regresar a la superficie.

Uno de los cuerpos fue recuperado durante las primeras labores. Las otras tres víctimas permanecieron desaparecidas hasta su localización este 20 de junio.

Ante las dimensiones y condiciones del embalse, pescadores y habitantes de Cadereyta reforzaron la búsqueda con embarcaciones particulares y conocimiento de las corrientes, desniveles y rutas de navegación de la presa.

En el operativo participaron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, Bomberos y Policía del Estado de Hidalgo, Policía Municipal de Cadereyta, así como personal de Protección Civil de Tecozautla, Huichapan y Cadereyta.

Elementos de Protecci\u00f3n Civil y Polic\u00eda Estatal permanecen en una zona acordonada junto a la presa Zimap\u00e1n. Corporaciones de Querétaro e Hidalgo coordinaron las labores de búsqueda, recuperación y resguardo en el embalse. Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.

Las autoridades mantuvieron acordonada la zona utilizada para la recuperación y el resguardo de los cuerpos, mientras se desarrollaban las diligencias y maniobras necesarias en la orilla del embalse.

Protección Civil estatal indicó que las labores de búsqueda y recuperación continuarán el 21 de junio debido a las condiciones climáticas, con medidas de seguridad para el personal participante. La dependencia no precisó qué tareas permanecerán pendientes después de la localización de las tres víctimas.

Las autoridades tampoco informaron las identidades de las personas fallecidas ni las causas que provocaron la volcadura. Estos elementos deberán ser determinados mediante las investigaciones correspondientes.

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