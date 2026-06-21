Querétaro, 21 de junio de 2026.- El diputado federal por Morena, Luis Humberto Fernández Fuentes, sostuvo una reunión con habitantes de El Cerrito, donde planteó que los beneficios del crecimiento de Querétaro deben extenderse a las colonias que enfrentan rezagos en servicios básicos, movilidad e infraestructura.
De acuerdo con la información difundida por el legislador, al encuentro acudieron aproximadamente 600 personas, quienes compartieron necesidades relacionadas con el acceso al agua, la tierra y condiciones adecuadas de habitabilidad.
Fernández Fuentes afirmó que, aunque la población reconoce la prosperidad alcanzada por Querétaro, sus beneficios no han llegado de manera equitativa a todos los sectores.
“A todas y a todos no nos ha tocado alcanzar el sueño queretano por igual”, expresó durante su intervención ante los asistentes.
El diputado vinculó su planteamiento con el proyecto político de la Cuarta Transformación y sostuvo que el cambio en las condiciones de vida requiere la participación de los habitantes y el compromiso de sus representantes.
También se refirió a la defensa de la soberanía nacional y pidió respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum ante quienes, según señaló, buscan apropiarse de bienes que pertenecen a la población.
Durante la reunión estuvo acompañado por los diputados locales Sinuhé Piedragil y Ulises Gómez de la Rosa, quienes escucharon los planteamientos y perspectivas de los residentes de la zona.
Los habitantes expusieron dificultades relacionadas con infraestructura urbana, movilidad y acceso a servicios esenciales. La información proporcionada sobre el encuentro señala que estas carencias persisten pese a la cercanía de El Cerrito con la zona centro de la capital queretana.
Fernández Fuentes aseguró que Morena mantiene el compromiso de impulsar cambios para que el desarrollo estatal alcance a comunidades y colonias que permanecen al margen de sus beneficios.
La información difundida sobre la reunión no incluyó anuncios de obras específicas, presupuestos, programas de intervención o plazos para atender las solicitudes presentadas por los habitantes.