Luis Humberto Fernández plantea llevar prosperidad y servicios a El Cerrito

El legislador de Morena afirmó que el crecimiento de Querétaro no ha beneficiado por igual a toda la población.

Asistentes reunidos en un patio mientras un hombre habla frente al público en El Cerrito, Querétaro

Habitantes de El Cerrito participaron en una reunión para exponer necesidades de agua, movilidad, habitabilidad e infraestructura.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 21 de junio de 2026.- El diputado federal por Morena, Luis Humberto Fernández Fuentes, sostuvo una reunión con habitantes de El Cerrito, donde planteó que los beneficios del crecimiento de Querétaro deben extenderse a las colonias que enfrentan rezagos en servicios básicos, movilidad e infraestructura.

De acuerdo con la información difundida por el legislador, al encuentro acudieron aproximadamente 600 personas, quienes compartieron necesidades relacionadas con el acceso al agua, la tierra y condiciones adecuadas de habitabilidad.

Fernández Fuentes afirmó que, aunque la población reconoce la prosperidad alcanzada por Querétaro, sus beneficios no han llegado de manera equitativa a todos los sectores.

“A todas y a todos no nos ha tocado alcanzar el sueño queretano por igual”, expresó durante su intervención ante los asistentes.

El diputado vinculó su planteamiento con el proyecto político de la Cuarta Transformación y sostuvo que el cambio en las condiciones de vida requiere la participación de los habitantes y el compromiso de sus representantes.

También se refirió a la defensa de la soberanía nacional y pidió respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum ante quienes, según señaló, buscan apropiarse de bienes que pertenecen a la población.

Durante la reunión estuvo acompañado por los diputados locales Sinuhé Piedragil y Ulises Gómez de la Rosa, quienes escucharon los planteamientos y perspectivas de los residentes de la zona.

Los habitantes expusieron dificultades relacionadas con infraestructura urbana, movilidad y acceso a servicios esenciales. La información proporcionada sobre el encuentro señala que estas carencias persisten pese a la cercanía de El Cerrito con la zona centro de la capital queretana.

Fernández Fuentes aseguró que Morena mantiene el compromiso de impulsar cambios para que el desarrollo estatal alcance a comunidades y colonias que permanecen al margen de sus beneficios.

La información difundida sobre la reunión no incluyó anuncios de obras específicas, presupuestos, programas de intervención o plazos para atender las solicitudes presentadas por los habitantes.

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