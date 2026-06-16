Vecinos de Puerta de Palmillas reportan olor fétido y exigen atención de autoridades

La molestia se intensifica por las noches y, según los habitantes, alcanza la entrada de la comunidad y localidades cercanas.

Camino de acceso y predios agrícolas en la comunidad de Puerta de Palmillas, San Juan del Río.

Habitantes de Puerta de Palmillas reportan un olor fétido que, dicen, se intensifica por las noches desde hace una semana.

Foto: ilustrativa depositphotos.com
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 16 de junio de 2026.- Habitantes de la comunidad de Puerta de Palmillas, en San Juan del Río, reportan desde hace alrededor de una semana un olor fétido persistente que, afirman, se intensifica durante las noches y en días recientes comenzó a percibirse también por las mañanas.

Los vecinos describen la molestia como un olor similar al de excremento de animales y aseguran que se ha vuelto más frecuente conforme avanzan los días, hasta afectar la vida cotidiana de las familias. Según los mensajes que circularon entre los habitantes, la molestia se hizo notoria desde la tarde del sábado y se agravó en los días posteriores.

La preocupación que comparten apunta sobre todo a los menores de edad y a los adultos mayores, por las posibles afectaciones a la salud si la situación se prolonga.

De acuerdo con los propios habitantes, el olor no se limita a un solo punto: lo perciben desde la entrada de la comunidad y, según sus relatos, en distintos momentos ha alcanzado localidades y ejidos cercanos como Lázaro Cárdenas, Paso de Mata y San Miguel.

¿De dónde viene el olor en Puerta de Palmillas?

Entre los vecinos no hay una versión única sobre el origen. Algunos lo asocian con material orgánico de uso agrícola acumulado en predios de la zona; otros ubican la fuente en puntos distintos de la misma comunidad.

Hasta ahora ninguna autoridad ambiental ha acudido a revisar el sitio ni ha emitido un diagnóstico, por lo que el punto exacto de donde proviene la molestia permanece sin confirmación oficial.

No es la primera vez que los habitantes recurren a la denuncia pública para visibilizar un problema local. En años recientes reportaron una fuga de agua en la red de distribución y, más tarde, el organismo operador anunció la renovación de la red en la comunidad.

En esta ocasión, la petición central es de carácter práctico: los vecinos piden que su delegado o representante les indique ante qué instancia pueden presentar un reporte formal, de modo que las autoridades competentes en materia ambiental y de salud acudan a la zona, identifiquen el origen del olor y determinen si representa algún riesgo.

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