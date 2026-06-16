Vecinos de Puerta de Palmillas reportan olor fétido y exigen atención de autoridades

San Juan del Río, 16 de junio de 2026.- Habitantes de la comunidad de Puerta de Palmillas, en San Juan del Río, reportan desde hace alrededor de una semana un olor fétido persistente que, afirman, se intensifica durante las noches y en días recientes comenzó a percibirse también por las mañanas.
Los vecinos describen la molestia como un olor similar al de excremento de animales y aseguran que se ha vuelto más frecuente conforme avanzan los días, hasta afectar la vida cotidiana de las familias. Según los mensajes que circularon entre los habitantes, la molestia se hizo notoria desde la tarde del sábado y se agravó en los días posteriores.
La preocupación que comparten apunta sobre todo a los menores de edad y a los adultos mayores, por las posibles afectaciones a la salud si la situación se prolonga.
De acuerdo con los propios habitantes, el olor no se limita a un solo punto: lo perciben desde la entrada de la comunidad y, según sus relatos, en distintos momentos ha alcanzado localidades y ejidos cercanos como Lázaro Cárdenas, Paso de Mata y San Miguel.
¿De dónde viene el olor en Puerta de Palmillas?
Entre los vecinos no hay una versión única sobre el origen. Algunos lo asocian con material orgánico de uso agrícola acumulado en predios de la zona; otros ubican la fuente en puntos distintos de la misma comunidad.
Hasta ahora ninguna autoridad ambiental ha acudido a revisar el sitio ni ha emitido un diagnóstico, por lo que el punto exacto de donde proviene la molestia permanece sin confirmación oficial.
No es la primera vez que los habitantes recurren a la denuncia pública para visibilizar un problema local. En años recientes reportaron una fuga de agua en la red de distribución y, más tarde, el organismo operador anunció la renovación de la red en la comunidad.
En esta ocasión, la petición central es de carácter práctico: los vecinos piden que su delegado o representante les indique ante qué instancia pueden presentar un reporte formal, de modo que las autoridades competentes en materia ambiental y de salud acudan a la zona, identifiquen el origen del olor y determinen si representa algún riesgo.