Deslave bloquea Cuesta China Vieja, Querétaro; cuadrillas retiran escombros

Querétaro, 29 de junio de 2026.— Un deslave arrastró tierra y escombros sobre la carpeta asfáltica de la antigua carretera Cuesta China Vieja y obstruyó la circulación en ambos sentidos; brigadas de Protección Civil Estatal retiran el material con palas mientras los vehículos avanzan con dificultad por el carril disponible.
El deslizamiento ocurrió en el tramo intervenido por obras de terraplenado a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). La intervención en el talud durante esos trabajos habría debilitado el terreno, que cedió con las lluvias registradas este domingo en la capital queretana.
Elementos de Protección Civil trabajan sobre el asfalto mojado para retirar el sedimento acumulado. La lluvia activa al momento del incidente agravó el arrastre y amplió el área afectada sobre la vialidad.
La Cuesta China Vieja corre sobre la lateral y conecta Constituyentes con la autopista México-Querétaro, una de las rutas de acceso y salida más transitadas de la ciudad. Un bloqueo parcial en ese tramo genera filas que se extienden en ambos sentidos y afectan tanto el tráfico local como el de largo recorrido, especialmente cuando las condiciones climáticas reducen la velocidad de circulación.
Querétaro atraviesa la temporada de lluvias, período en que los taludes con vegetación removida o suelo intervenido por obras representan un riesgo elevado de deslizamiento. Los terrenos modificados sin adecuada estabilización son los primeros en ceder cuando las precipitaciones superan la capacidad de absorción del suelo.
La Conagua mantiene alertas por lluvias intensas para el estado durante esta semana. Autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones al circular por vialidades con taludes expuestos, reducir la velocidad en zonas húmedas y mantenerse alejados de laderas con señales visibles de erosión o desprendimiento.
Protección Civil no precisó el volumen total del material desplazado ni el tiempo estimado para restablecer la circulación plena. El tramo permanece bajo vigilancia mientras continúan las labores de limpieza.