Deslave bloquea Cuesta China Vieja, Querétaro; cuadrillas retiran escombros

Personal de Protección Civil Querétaro retira con palas el material de arrastre sobre la carpeta asfáltica de Cuesta China Vieja.

Elementos de Protección Civil Estatal remueven con herramienta manual el material depositado sobre la vialidad. El deslave en Cuesta China Vieja bloqueó la circulación en ambos sentidos el 29 de junio de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de junio de 2026.— Un deslave arrastró tierra y escombros sobre la carpeta asfáltica de la antigua carretera Cuesta China Vieja y obstruyó la circulación en ambos sentidos; brigadas de Protección Civil Estatal retiran el material con palas mientras los vehículos avanzan con dificultad por el carril disponible.

El deslizamiento ocurrió en el tramo intervenido por obras de terraplenado a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). La intervención en el talud durante esos trabajos habría debilitado el terreno, que cedió con las lluvias registradas este domingo en la capital queretana.

Elementos de Protección Civil trabajan sobre el asfalto mojado para retirar el sedimento acumulado. La lluvia activa al momento del incidente agravó el arrastre y amplió el área afectada sobre la vialidad.

La Cuesta China Vieja corre sobre la lateral y conecta Constituyentes con la autopista México-Querétaro, una de las rutas de acceso y salida más transitadas de la ciudad. Un bloqueo parcial en ese tramo genera filas que se extienden en ambos sentidos y afectan tanto el tráfico local como el de largo recorrido, especialmente cuando las condiciones climáticas reducen la velocidad de circulación.

Querétaro atraviesa la temporada de lluvias, período en que los taludes con vegetación removida o suelo intervenido por obras representan un riesgo elevado de deslizamiento. Los terrenos modificados sin adecuada estabilización son los primeros en ceder cuando las precipitaciones superan la capacidad de absorción del suelo.

La Conagua mantiene alertas por lluvias intensas para el estado durante esta semana. Autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones al circular por vialidades con taludes expuestos, reducir la velocidad en zonas húmedas y mantenerse alejados de laderas con señales visibles de erosión o desprendimiento.

Protección Civil no precisó el volumen total del material desplazado ni el tiempo estimado para restablecer la circulación plena. El tramo permanece bajo vigilancia mientras continúan las labores de limpieza.

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