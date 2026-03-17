Querétaro, 17 de marzo de 2026. —Setenta y dos trasplantes de órganos y tejidos realizó el sistema estatal de salud de Querétaro durante 2025, distribuidos en 36 de riñón, 34 de córnea y dos de hígado, informó la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón.
La cifra se complementa con 192 procuraciones que colocan a la entidad entre las de mayor nivel en esta materia a escala nacional.
Los trasplantes se concentran en el Hospital de Especialidades de Querétaro, que realiza procedimientos tanto pediátricos como de adultos. La funcionaria precisó que la procuración de órganos en Querétaro incluye tejidos y donaciones multiorgánicas, y reconoció el papel de los medios de comunicación en la difusión de las campañas de donación.
Pérez Rendón detalló que la entidad ha fortalecido sus capacidades quirúrgicas con una sala de hemodinámica donde se practicaron 363 cateterismos durante 2025, procedimiento que permite atender a pacientes con isquemia cardiaca y eventos cerebrovasculares. En total, el sistema de salud estatal realizó 23,845 cirugías de diversas especialidades, desde procedimientos menores hasta 30 cirugías cardiotorácicas.
La secretaria también señaló la consolidación del segundo nivel de atención con especialidades que habitualmente corresponden a hospitales de tercer nivel: urología pediátrica, oftalmología infantil, radiología intervencionista, endocrinología pediátrica y dermatología pediátrica, esta última incorporada en el último año. Además, se otorgaron 346,629 consultas de especialidad en Querétaro que evitaron la referencia de pacientes a otras entidades.