Querétaro realizó 72 trasplantes y 192 procuraciones de órganos en 2025

El estado se posiciona entre los de mayor nivel de procuración de órganos a nivel nacional.

Equipo médico de trasplantes del sistema de salud de Querétaro que realizó 72 procedimientos en 2025

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud, presentó los resultados de trasplantes y procuración de órganos de 2025.

(depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de marzo de 2026. —Setenta y dos trasplantes de órganos y tejidos realizó el sistema estatal de salud de Querétaro durante 2025, distribuidos en 36 de riñón, 34 de córnea y dos de hígado, informó la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón.

La cifra se complementa con 192 procuraciones que colocan a la entidad entre las de mayor nivel en esta materia a escala nacional.

Los trasplantes se concentran en el Hospital de Especialidades de Querétaro, que realiza procedimientos tanto pediátricos como de adultos. La funcionaria precisó que la procuración de órganos en Querétaro incluye tejidos y donaciones multiorgánicas, y reconoció el papel de los medios de comunicación en la difusión de las campañas de donación.

Pérez Rendón detalló que la entidad ha fortalecido sus capacidades quirúrgicas con una sala de hemodinámica donde se practicaron 363 cateterismos durante 2025, procedimiento que permite atender a pacientes con isquemia cardiaca y eventos cerebrovasculares. En total, el sistema de salud estatal realizó 23,845 cirugías de diversas especialidades, desde procedimientos menores hasta 30 cirugías cardiotorácicas.

La secretaria también señaló la consolidación del segundo nivel de atención con especialidades que habitualmente corresponden a hospitales de tercer nivel: urología pediátrica, oftalmología infantil, radiología intervencionista, endocrinología pediátrica y dermatología pediátrica, esta última incorporada en el último año. Además, se otorgaron 346,629 consultas de especialidad en Querétaro que evitaron la referencia de pacientes a otras entidades.

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