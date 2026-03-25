Estadio Azteca reabre este sábado con el México vs Portugal tras 22 meses de remodelación

El recinto superó las pruebas de audio y video y albergará el partido inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio.

​Estadio Azteca Banorte remodelado previo a reinauguración México vs Portugal Mundial 2026.

Estadio Azteca Banorte remodelado previo a reinauguración México vs Portugal Mundial 2026.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 25, 2026
Mariana Torres García

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México, 25 de marzo de 2026. — A tres días de reabrir sus puertas, el Estadio Azteca — rebautizado como Estadio Banorte por razones comerciales — completó las pruebas finales de iluminación, sonido y pantallas que certifican el cierre de 22 meses de obras.

El sábado 28 de marzo, a las 19:00 horas, la Selección Mexicana recibirá a Portugal en un amistoso que servirá como prueba operativa del recinto donde el 11 de junio arrancará el Mundial 2026 con el duelo entre México y Sudáfrica.

La remodelación del Coloso de Santa Úrsula representó una inversión cercana a los 300 millones de dólares, según confirmó Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, durante el lanzamiento de la campaña mundialista.

El proyecto incluyó césped híbrido que combina pasto natural con fibras sintéticas, un sistema de iluminación LED en las columnas exteriores, modernización completa de palcos, zonas VIP y cabinas de prensa, además de la instalación de una cubierta con revestimiento de material ETFE en tono rojo que ya se distingue a kilómetros del inmueble.

Las nuevas butacas del Estadio Banorte quedaron colocadas en las secciones inferior y superior, elevando el aforo a 87 mil espectadores.

El recinto no estará al cien por ciento de su capacidad operativa para el partido del sábado.

Detalles como la iluminación arquitectónica exterior y la conclusión total del estacionamiento quedarán pendientes para las semanas previas al arranque del torneo mundialista, según reportes de Grupo Ollamani, empresa responsable de la administración del inmueble.

América, Cruz Azul y Atlante serán locales en el Estadio Banorte

Arriola también reveló que tres clubes de la Liga MX disputarán partidos como locales en el estadio remodelado. América regresa a su casa después de haber jugado en el Estadio de la Ciudad de los Deportes durante las obras; Cruz Azul vuelve tras su paso por CU, y el Atlante — que milita en la Liga de Expansión MX — tendrá cancha en el Coloso por primera vez en casi dos décadas. El primer partido de liga en el recinto será el 11 de abril con el clásico joven entre América y Cruz Azul.

¿Quién transmitirá el México vs Portugal?

El amistoso del sábado podrá verse en señal abierta por Canal 5 y Azteca 7, además de TUDN. La última vez que México jugó en el Azteca fue en la clasificación por penales ante Honduras en la Liga de Naciones de Concacaf, en 2023.

La FIFA no permite nombres comerciales en las sedes mundialistas, por lo que durante la Copa del Mundo el inmueble se denominará Estadio Azteca Ciudad de México. El recinto albergará cinco compromisos del torneo, incluyendo el partido inaugural y tres duelos de fase de grupos.

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