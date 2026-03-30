Corregidora, 30 de marzo de 2026. — La apertura de un Costco en Corregidora, con una inversión que rebasa los 100 millones de dólares, ya comenzó a generar un efecto dominó entre cadenas comerciales interesadas en el municipio.

El alcalde Josué Guerrero Trápala confirmó que al menos dos empresas departamentales mantienen acercamientos con el gobierno local para analizar su posible llegada, aunque ninguna ha concretado acuerdos formales.

Corregidora acumula un crecimiento poblacional que la ha convertido en uno de los polos de mayor expansión urbana dentro de la zona metropolitana de Querétaro.

Esa dinámica, según el propio edil, explica que marcas de alcance nacional volteen hacia un territorio que hasta hace pocos años carecía de oferta comercial a gran escala.

"Hay interés de otras marcas y de otras compañías que quisieran instalarse por la zona", explicó Guerrero Trápala.

El presidente municipal matizó que las negociaciones están en fase preliminar. "Lo que ya se concretó es esta inversión, lo demás lo estamos analizando para ver de qué manera se puede llevar a cabo", precisó, sin revelar los nombres de las firmas involucradas ni los giros específicos.

Costco priorizaría empleo local en Corregidora

La tienda estadounidense, cuya construcción avanza en la zona sur del municipio, podría abrir entre noviembre y diciembre de este año. El alcalde detalló que ha sostenido reuniones con directivos de la empresa para impulsar la contratación de habitantes de Corregidora.

"Tienen voluntad de ayudarnos a que el reclutamiento sea particularmente gente de Corregidora", afirmó, aunque aclaró que los perfiles técnicos requeridos condicionarán la selección final.

Desde la perspectiva del gobierno municipal, factores como la certeza jurídica y la seguridad pública han sido determinantes para atraer capitales.

"Es una muestra de confianza en un municipio pujante, con un nivel de crecimiento económico importante", expresó el edil.

¿Qué cadenas departamentales podrían llegar a Corregidora?

El alcalde no precisó nombres, y hasta el momento ninguna empresa ha confirmado públicamente planes de apertura en el municipio. Las pláticas, según Guerrero Trápala, dependen de estudios de viabilidad que las propias compañías realizan de manera independiente.

La administración municipal adelantó que seguirá generando condiciones para consolidar a Corregidora como polo comercial estratégico en la región queretana.