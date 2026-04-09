Coloca Kuri los derechos humanos en el centro de la justicia social en Querétaro

El gobernador inauguró el Congreso Nacional de Gobernanza y Derechos Humanos con Felifer Macías como testigo.

Mauricio Kuri y Felifer Macías en la inauguración del Congreso Nacional de Derechos Humanos en Querétaro capital

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante la inauguración del Congreso Nacional de Gobernanza y Derechos Humanos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de abril de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González afirmó que en Querétaro los derechos humanos son el criterio que guía cada decisión pública y no un discurso de ocasión, al inaugurar los trabajos del Congreso Nacional "Gobernanza y Derechos Humanos: Retos y Oportunidades en la Consolidación de la Justicia Social", realizado en el Teatro Experimental del Querétaro Centro de Congresos.

El alcalde de la capital, Felifer Macías, acompañó al mandatario estatal en el acto, que reunió a titulares de organismos públicos de derechos humanos de todo el país.

"La dignidad humana no se discute, se garantiza", sostuvo el gobernador ante la audiencia integrada por defensores, académicos y funcionarios del sistema Ombudsperson nacional.

Kuri González planteó que el verdadero reto para el Estado mexicano no es reconocer los derechos fundamentales en el papel, sino asegurar que se vivan en la vida cotidiana de cada persona.

El foro llega cinco años después de que el Ejecutivo estatal anunciara la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos dentro de la Secretaría de Gobierno.

El mandatario expuso cifras de cumplimiento que, dijo, marcan la diferencia con administraciones anteriores.

En el ámbito local, la entidad reporta 75% de cumplimiento a las recomendaciones en materia de derechos humanos, mientras que frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el avance pasó de cero a 33.3%, un umbral que, aseguró, no se había alcanzado en más de dos décadas.

El gobernador vinculó estos indicadores con la construcción del Programa Estatal de Derechos Humanos 2024-2027 y del Protocolo contra el Acoso y Hostigamiento en Razón de Género.

Niñez, justicia y pueblos indígenas entre los ejes de la agenda

Kuri González destacó que Querétaro es, hasta ahora, la única entidad con un Comité de Gestión por Competencias dentro del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, enfocado en prevenir la violencia sexual infantil. A esa estructura se suma la creación del Instituto para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas.

En materia de justicia penal, la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) reporta 92.4% de cumplimiento de las medidas judiciales supervisadas, un modelo que la administración estatal considera replicable a nivel nacional.

El planteamiento se suma a la línea discursiva que el gobernador ha sostenido en otros foros donde ha defendido la justicia con ley como rumbo del estado.

Desde el municipio de Querétaro, el alcalde Felifer Macías respaldó la coordinación con el gobierno estatal y la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro para impulsar políticas que garanticen justicia social, dignidad y bienestar en las familias de la capital.

El edil capitalino destacó que el trabajo articulado entre órdenes de gobierno resulta indispensable para emparejar las condiciones de vida de los queretanos y cerrar brechas históricas en materia de protección a grupos vulnerables.

¿Qué dijo la Federación Mexicana de Organismos de Derechos Humanos?

La presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y titular de la Comisión estatal de Campeche, Ligia Nicthe-ha Rodríguez Mejía, reconoció el acompañamiento del gobierno queretano para la realización del encuentro.

Detalló que el sistema Ombudsperson cuenta con presencia territorial a través de 32 organismos locales y uno nacional, con 274 oficinas que brindaron 379 mil 680 servicios de atención inmediata y complementaria durante 2025.

Agregó que ese mismo año se recibieron 148 mil 935 solicitudes de queja, con un incremento de 14% respecto a los organismos públicos locales.

El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, Javier Rascado Pérez, calificó la figura del Ombudsperson como una necesidad democrática vigente y sostuvo que el foro demuestra la capacidad de construir, desde los territorios, una agenda nacional con rigor y sentido de Estado.

El Congreso ocurre en un contexto en el que la Defensoría estatal ha documentado tensiones recurrentes con corporaciones municipales, como las denuncias recibidas contra la Secretaría de Seguridad Pública de San Juan del Río en informes de años recientes, lo que perfila los temas pendientes que los organismos públicos mantienen en la agenda.

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