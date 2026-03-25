Felifer Macías pide no secuestrar árbitros electorales al opinar sobre el Plan B en Querétaro

Presidente municipal de Querétaro respalda a legisladores panistas y condiciona opinión final a lo que el pleno apruebe hoy.

Alcalde Felifer Macías Olvera durante conferencia de prensa sobre reforma electoral Plan B en Querétaro, 25 de marzo de 2026

Luis Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante la conferencia de prensa donde fue consultado sobre el Plan B de reforma electoral.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de marzo de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Luis Felifer Macías Olvera, reservó su postura definitiva sobre la reforma electoral conocida como Plan B hasta que el pleno del Congreso de la Unión complete la votación que hoy se discute, pero dejó una advertencia clara: lo que no puede ocurrir, apruebe lo que apruebe el pleno, es que la nueva legislación se convierta en un instrumento para controlar a los árbitros electorales o romper la equidad en los comicios. El dictamen ya pasó comisiones.

El alcalde reconoció que los legisladores federales queretanos del Partido Acción Nacional (PAN) — las diputadas Tania y Lorena, el diputado Roberto, y los senadores Lupita y Agustín — han realizado, en su opinión, un trabajo destacado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Su lectura de ese trabajo es que han defendido "los intereses de los queretanos y los de la democracia", según indicó en conferencia de prensa.

Sobre el impacto específico en los municipios — el Plan B contempla reducir el número máximo de regidores a 15, mientras que el cabildo de la capital queretana tiene 16 — Macías Olvera no precisó si el cambio afectaría la integración actual del ayuntamiento ni cómo enfrentaría ese escenario. El tema quedó sin desarrollo.

La postura del alcalde coincide con la línea que el PAN ha sostenido a nivel nacional: participar en el debate legislativo pero blindar la autonomía de los organismos electorales.

El municipio de Querétaro no ha emitido una posición institucional formal sobre la reforma. Hasta el momento de esta conferencia, el pleno aún no había concluido su sesión.

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