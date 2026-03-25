Querétaro, 25 de marzo de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Luis Felifer Macías Olvera, reservó su postura definitiva sobre la reforma electoral conocida como Plan B hasta que el pleno del Congreso de la Unión complete la votación que hoy se discute, pero dejó una advertencia clara: lo que no puede ocurrir, apruebe lo que apruebe el pleno, es que la nueva legislación se convierta en un instrumento para controlar a los árbitros electorales o romper la equidad en los comicios. El dictamen ya pasó comisiones.
El alcalde reconoció que los legisladores federales queretanos del Partido Acción Nacional (PAN) — las diputadas Tania y Lorena, el diputado Roberto, y los senadores Lupita y Agustín — han realizado, en su opinión, un trabajo destacado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Su lectura de ese trabajo es que han defendido "los intereses de los queretanos y los de la democracia", según indicó en conferencia de prensa.
Sobre el impacto específico en los municipios — el Plan B contempla reducir el número máximo de regidores a 15, mientras que el cabildo de la capital queretana tiene 16 — Macías Olvera no precisó si el cambio afectaría la integración actual del ayuntamiento ni cómo enfrentaría ese escenario. El tema quedó sin desarrollo.
La postura del alcalde coincide con la línea que el PAN ha sostenido a nivel nacional: participar en el debate legislativo pero blindar la autonomía de los organismos electorales.
El municipio de Querétaro no ha emitido una posición institucional formal sobre la reforma. Hasta el momento de esta conferencia, el pleno aún no había concluido su sesión.