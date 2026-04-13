San Juan del Río, 13 de abril de 2026. — El municipio de San Juan del Río será sede en junio próximo de la asamblea nacional de alcaldes de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, organismo que agrupa a los gobiernos locales con centros históricos inscritos en la lista de la UNESCO.
La confirmación la hizo Jorge Ortega González, director general de la asociación, durante el anuncio de conclusión de obras en la Parroquia de San Juan Bautista, al que asistió el alcalde Roberto Cabrera Valencia y el director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura federal, Arturo Balandrano Campos.
Ortega González explicó que la asociación cumplió 30 años de vida y que sus alcaldes integrantes se reúnen periódicamente para coordinar estrategias de conservación y gestión de recursos federales.
El dirigente subrayó que esa red de coordinación entre municipios fue el origen del Programa de Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, mecanismo federal que canaliza recursos de la Secretaría de Cultura a inmuebles emblemáticos de los centros históricos reconocidos.
"Esa red y esa unión de los alcaldes le ha dado permanencia a programas como este", señaló durante el anuncio.
La asociación sesionaba esta misma semana en Campeche, razón por la cual Cabrera Valencia no asistió presencialmente y participó por videoconferencia.
El alcalde sanjuanense aprovechó esa reunión para extender formalmente la invitación al resto de los presidentes municipales a trasladarse a San Juan del Río en junio.
La asociación no dio a conocer la fecha exacta del encuentro ni la sede física donde sesionará la asamblea en el municipio.
¿Qué representa para San Juan del Río recibir la asamblea nacional?
El encuentro coincidirá con la conmemoración del 495 aniversario de fundación del municipio, el 24 de junio, fecha en que se celebra a San Juan Bautista, santo patrono de la ciudad.
Cabrera Valencia señaló que la asamblea llegará en un momento en que el gobierno municipal mantiene proyectos activos de restauración patrimonial en el Centro Histórico, entre ellos la segunda etapa de intervención en la propia Parroquia de San Juan Bautista, cuya primera fase quedó concluida con inversión de 4.8 millones de pesos.