Tren impacta camioneta en cruce ferroviario de Lomas de la Pimienta, Zacatecas

Protección Civil traslada a hospital a conductor lesionado en cruce ferroviario zacatecano.

Protección Civil Zacatecas atiende accidente ferroviario en cruce de Lomas de la Pimienta tras impacto de tren contra camioneta

Personal de Protección Civil Estatal de Zacatecas durante la atención del accidente en el cruce ferroviario de la colonia Lomas de la Pimienta.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 25, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
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- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
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Zacatecas, 25 de marzo de 2026. —Un conductor resultó lesionado este lunes tras el impacto de una unidad del ferrocarril contra su camioneta en el cruce de vías ubicado en la colonia Lomas de la Pimienta.

Protecci\u00f3n Civil Zacatecas atiende accidente ferroviario en cruce de Lomas de la Pimienta tras impacto de tren contra camioneta Personal de Protección Civil Estatal de Zacatecas durante la atención del accidente en el cruce ferroviario de la colonia Lomas de la Pimienta.

Paramédicos de Protección Civil Estatal lo atendieron en el lugar y lo trasladaron a un hospital en condición estable para su valoración.

Protecci\u00f3n Civil Zacatecas atiende accidente ferroviario en cruce de Lomas de la Pimienta tras impacto de tren contra camioneta Personal de Protección Civil Estatal de Zacatecas durante la atención del accidente en el cruce ferroviario de la colonia Lomas de la Pimienta.

El personal de emergencias desplegado en la zona realizó maniobras de desenergización del vehículo y aseguró el perímetro para descartar riesgos adicionales. La institución no precisó el nombre del hospital receptor ni la identidad del lesionado.

Protecci\u00f3n Civil Zacatecas atiende accidente ferroviario en cruce de Lomas de la Pimienta tras impacto de tren contra camioneta Personal de Protección Civil Estatal de Zacatecas durante la atención del accidente en el cruce ferroviario de la colonia Lomas de la Pimienta.

Hasta el momento, Protección Civil Estatal no ha emitido información sobre el estado del tráfico ferroviario ni los daños a la infraestructura de la vía.

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