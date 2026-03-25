Zacatecas, 25 de marzo de 2026. —Un conductor resultó lesionado este lunes tras el impacto de una unidad del ferrocarril contra su camioneta en el cruce de vías ubicado en la colonia Lomas de la Pimienta.
Personal de Protección Civil Estatal de Zacatecas durante la atención del accidente en el cruce ferroviario de la colonia Lomas de la Pimienta.
Paramédicos de Protección Civil Estatal lo atendieron en el lugar y lo trasladaron a un hospital en condición estable para su valoración.
Personal de Protección Civil Estatal de Zacatecas durante la atención del accidente en el cruce ferroviario de la colonia Lomas de la Pimienta.
El personal de emergencias desplegado en la zona realizó maniobras de desenergización del vehículo y aseguró el perímetro para descartar riesgos adicionales. La institución no precisó el nombre del hospital receptor ni la identidad del lesionado.
Personal de Protección Civil Estatal de Zacatecas durante la atención del accidente en el cruce ferroviario de la colonia Lomas de la Pimienta.
Hasta el momento, Protección Civil Estatal no ha emitido información sobre el estado del tráfico ferroviario ni los daños a la infraestructura de la vía.