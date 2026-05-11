Tequisquiapan acumula cinco días sin energía eléctrica en comunidades

Tequisquiapan, 11 de mayo de 2026. — Cinco días sin luz. Ese es el saldo que acumulan comunidades de Tequisquiapan desde el miércoles pasado por una falla en el suministro eléctrico que el gobernador Mauricio Kuri González atribuyó por completo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en San Juan del Río.
El mandatario acotó que el estado solo puede gestionar ante las autoridades federales, sin facultad para intervenir en el restablecimiento del servicio.
"Es un tema 100% federal", definió el gobernador al describir la naturaleza del problema. Reconoció que la temporada del año coincide con el periodo en el que "se aumentan los casos de falta de energía" en Querétaro, sin precisar a qué causa técnica obedece la interrupción específica en el municipio del Pueblo Mágico ni el número de comunidades, viviendas o familias afectadas por la falla. La CFE no ha emitido postura pública sobre el caso al cierre de esta cobertura.
El presidente municipal "está muy atento" y "ha platicado con las autoridades federales", de acuerdo con Kuri, quien aclaró que esa interlocución también ocurre desde el ámbito estatal mediante gestión directa.
La intervención del gobierno de Querétaro, sostuvo, consiste en "pura gestión y platicando y viendo qué se puede hacer para poder ayudar a los ciudadanos".
Tequisquiapan: el suministro eléctrico, en manos federales
La carga eléctrica del estado ha sido tema recurrente para la administración Kuri, que ha advertido a inversionistas que la capacidad energética representa el principal reto para sostener el ritmo de captación de inversión extranjera directa que reporta la entidad.
La declaración de este lunes profundiza esa lectura al trasladar la responsabilidad operativa a la CFE incluso en episodios de afectación a comunidades rurales.
¿Cuántas familias resultaron afectadas en Tequisquiapan?
El gobernador no precisó el número de comunidades, viviendas ni familias sin servicio, ni el plazo estimado para el restablecimiento. La CFE tampoco ha publicado un parte específico sobre el caso. Hasta el momento, la dependencia federal no ha emitido postura sobre la situación por lo que no existe energía en varias localidades y ha habido cortes frecuentes en otras más.