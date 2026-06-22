Casi 60 atenciones y obras en la edición 36 del Lunes en Laguna de Vaquerías

La edición 36 del programa incluyó campaña de salud visual, pintura de vialidades y áreas deportivas, y donación de ropa y árboles a las familias.

Roberto Cabrera Valencia y liderazgos de Laguna de Vaquerías durante la reunión del programa municipal.

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, se reúne con liderazgos de Laguna de Vaquerías durante la edición 36 del programa.

FOTO: MUNICIPIO SAN JUAN
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 22 de junio de 2026.- El programa municipal “Lunes en Laguna de Vaquerías” dejó cerca de 60 atenciones ciudadanas en mesas de trabajo, una campaña de salud visual y trabajos de mejora urbana en la comunidad, en su edición número 36.

Las y los habitantes recibieron atención directa en mesas instaladas por el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, y Seguridad Pública. En paralelo operó una campaña de salud visual y, en conjunto, las dependencias brindaron cerca de 60 atenciones.

A la par, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, mediante la Dirección de Obra Institucional, pintó vialidades, y a través de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó ropa y árboles entre los asistentes. La Secretaría de Desarrollo Social pintó áreas deportivas de la localidad.

Durante la jornada, el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia se reunió con liderazgos de Laguna de Vaquerías para impulsar la corresponsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno.

El “Lunes en Laguna de Vaquerías” se suma a las jornadas previas del esquema itinerante con que el municipio acerca servicios y obra pública a sus localidades, una mecánica que también ha incluido el seguimiento de compromisos en comunidades rurales.

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