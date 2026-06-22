Casi 60 atenciones y obras en la edición 36 del Lunes en Laguna de Vaquerías

San Juan del Río, 22 de junio de 2026.- El programa municipal “Lunes en Laguna de Vaquerías” dejó cerca de 60 atenciones ciudadanas en mesas de trabajo, una campaña de salud visual y trabajos de mejora urbana en la comunidad, en su edición número 36.
Las y los habitantes recibieron atención directa en mesas instaladas por el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, y Seguridad Pública. En paralelo operó una campaña de salud visual y, en conjunto, las dependencias brindaron cerca de 60 atenciones.
A la par, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, mediante la Dirección de Obra Institucional, pintó vialidades, y a través de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó ropa y árboles entre los asistentes. La Secretaría de Desarrollo Social pintó áreas deportivas de la localidad.
Durante la jornada, el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia se reunió con liderazgos de Laguna de Vaquerías para impulsar la corresponsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno.
El “Lunes en Laguna de Vaquerías” se suma a las jornadas previas del esquema itinerante con que el municipio acerca servicios y obra pública a sus localidades, una mecánica que también ha incluido el seguimiento de compromisos en comunidades rurales.