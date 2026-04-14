Cae en Querétaro con antecedentes de robo, portación de armas y amenazas

Juez impone prisión preventiva a Carlos "N" tras ser sorprendido al interior del vehículo por un familiar del propietario.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía de Querétaro durante operativo; prisión preventiva por robo de auto en Querétaro

Carlos "N" enfrentará el proceso en prisión preventiva tras ser vinculado por tentativa de robo vehicular en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de abril de 2026. — Carlos "N" enfrentará prisión preventiva justificada por el delito de robo calificado en grado de tentativa, luego de que un juez de control lo vinculara a proceso por un intento de robo vehicular ocurrido en marzo pasado, cuando un familiar del propietario lo sorprendió al interior de la unidad manipulando el área de fusibles.

La audiencia inicial permitió a la Fiscalía General del Estado acreditar no solo la tentativa, sino también un historial delictivo reiterado que pesó sobre la decisión del juzgador.

La investigación de la Fiscalía documentó que el imputado acumula antecedentes por robo a casa habitación, robo simple, robo equiporado de vehículo, portación de armas prohibidas, delitos contra la seguridad y amenazas.

Esa acumulación de carpetas resultó determinante en la valoración del riesgo que representa para la sociedad, un criterio que la propia dependencia ha invocado en casos similares de reincidencia documentada en El Marqués para sustentar prisión preventiva justificada.

De acuerdo con los datos de prueba presentados ante el juez, el hecho ocurrió en las primeras horas del día referido. El imputado se encontraba dentro del vehículo manipulando la zona donde se alojan los fusibles —maniobra común en intentos de puenteo eléctrico para activar el encendido sin llave— cuando fue descubierto por un familiar del dueño.

La intervención ciudadana impidió que el ilícito se consumara y derivó en la detención del hoy procesado.

Prisión preventiva y dos meses para completar la investigación

En la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó como legal la detención, decretó la vinculación a proceso y fijó prisión preventiva justificada como medida cautelar.

El juzgador otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público integrará peritajes, entrevistas y registros que fortalezcan la carpeta antes de la siguiente etapa procesal.

El caso se ubica en un contexto estatal de intervención reforzada sobre el robo de vehículo. La Fiscalía, en coordinación con la Policía Estatal, ha documentado operativos de revisión vehicular con miles de unidades inspeccionadas en plazas comerciales y tianguis automotrices de la zona metropolitana, acciones orientadas a detectar alteraciones en medios de identificación y reportes activos de robo.

¿Qué sigue en el proceso de Carlos "N"?

Durante los dos meses de investigación complementaria, la Fiscalía realizará las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos.

Las acciones que derivaron en la judicialización fueron ejecutadas por personal de la Fiscalía General del Estado y la Policía de Investigación del Delito, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) bajo el esquema Sinergia, modelo que en enero pasado fue formalizado como obligación jurídica y que agrupa el combate a robos, delitos contra la salud y violencia familiar en un despliegue operativo único.

La dependencia estatal reiteró su compromiso de perseguir los delitos patrimoniales, un beat que mantiene relevancia en la percepción ciudadana: el 48 por ciento de la población queretana mayor de 18 años consideró insegura su ciudad en el cuarto trimestre de 2025, aunque el indicador se mantiene 15 puntos por debajo del promedio nacional.

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