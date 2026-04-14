Querétaro, 14 de abril de 2026. — Carlos "N" enfrentará prisión preventiva justificada por el delito de robo calificado en grado de tentativa, luego de que un juez de control lo vinculara a proceso por un intento de robo vehicular ocurrido en marzo pasado, cuando un familiar del propietario lo sorprendió al interior de la unidad manipulando el área de fusibles.

La audiencia inicial permitió a la Fiscalía General del Estado acreditar no solo la tentativa, sino también un historial delictivo reiterado que pesó sobre la decisión del juzgador.

La investigación de la Fiscalía documentó que el imputado acumula antecedentes por robo a casa habitación, robo simple, robo equiporado de vehículo, portación de armas prohibidas, delitos contra la seguridad y amenazas.

Esa acumulación de carpetas resultó determinante en la valoración del riesgo que representa para la sociedad, un criterio que la propia dependencia ha invocado en casos similares de reincidencia documentada en El Marqués para sustentar prisión preventiva justificada.

De acuerdo con los datos de prueba presentados ante el juez, el hecho ocurrió en las primeras horas del día referido. El imputado se encontraba dentro del vehículo manipulando la zona donde se alojan los fusibles —maniobra común en intentos de puenteo eléctrico para activar el encendido sin llave— cuando fue descubierto por un familiar del dueño.

La intervención ciudadana impidió que el ilícito se consumara y derivó en la detención del hoy procesado.

Prisión preventiva y dos meses para completar la investigación

En la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó como legal la detención, decretó la vinculación a proceso y fijó prisión preventiva justificada como medida cautelar.

El juzgador otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público integrará peritajes, entrevistas y registros que fortalezcan la carpeta antes de la siguiente etapa procesal.

El caso se ubica en un contexto estatal de intervención reforzada sobre el robo de vehículo. La Fiscalía, en coordinación con la Policía Estatal, ha documentado operativos de revisión vehicular con miles de unidades inspeccionadas en plazas comerciales y tianguis automotrices de la zona metropolitana, acciones orientadas a detectar alteraciones en medios de identificación y reportes activos de robo.

¿Qué sigue en el proceso de Carlos "N"?

Durante los dos meses de investigación complementaria, la Fiscalía realizará las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos.

Las acciones que derivaron en la judicialización fueron ejecutadas por personal de la Fiscalía General del Estado y la Policía de Investigación del Delito, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) bajo el esquema Sinergia, modelo que en enero pasado fue formalizado como obligación jurídica y que agrupa el combate a robos, delitos contra la salud y violencia familiar en un despliegue operativo único.

La dependencia estatal reiteró su compromiso de perseguir los delitos patrimoniales, un beat que mantiene relevancia en la percepción ciudadana: el 48 por ciento de la población queretana mayor de 18 años consideró insegura su ciudad en el cuarto trimestre de 2025, aunque el indicador se mantiene 15 puntos por debajo del promedio nacional.