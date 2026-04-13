Querétaro, 13 de abril de 2026. —Un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra dos hombres señalados por uso de documento falso y cohecho, luego de que fueran sorprendidos circulando en un vehículo sin placas, con un permiso provisional apócrifo, e intentaran sobornar a elementos de la Policía Estatal (POES) para evitar el aseguramiento.
La Fiscalía General del Estado logró además la vinculación a proceso por ambos delitos y obtuvo dos meses para la investigación complementaria. Los imputados acumulan antecedentes por robo calificado, desobediencia y delitos contra la seguridad pública.
Los hechos se registraron el pasado 5 de marzo, cuando oficiales de la POES interceptaron la unidad durante un recorrido de vigilancia. Al revisar la documentación, detectaron irregularidades en el permiso provisional que portaba el conductor; fue entonces cuando uno de los ocupantes ofreció una cantidad en efectivo a los uniformados a cambio de dejarlos ir.
El caso se suma a la cobertura sostenida de incidencia delictiva en el estado que Rotativo ha documentado durante los últimos meses.
El análisis forense del documento confirmó su falsedad, mientras que el intento de compra a los oficiales configuró el delito de cohecho. La Policía de Investigación del Delito trabajó en sinergia con la corporación estatal para integrar la carpeta que se presentó ante el juez.
En audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y resolvió la medida cautelar más severa tras valorar el riesgo que representaban los imputados por su historial.
Ambos sujetos, de acuerdo con los registros oficiales, cuentan con antecedentes por robo calificado, robo en lugar cerrado, desobediencia y resistencia de particulares, además de delitos contra la seguridad pública.
La Fiscalía no precisó sus nombres completos ni si las carpetas previas derivaron en sentencia firme, lo que deja abierta la pregunta sobre por qué, pese a la reiteración, continuaban en libertad al momento de esta nueva detención.