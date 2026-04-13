Vinculan a dos sujetos por permiso falso y soborno a policías en Querétaro

Fiscalía de Querétaro logra vinculación a proceso contra dos hombres con antecedentes por robo y resistencia.

Elementos de la Policía Estatal durante operativo de revisión vehicular en Querétaro, imagen ilustrativa del caso de documento falso y cohecho.

Ambos imputados acumulan antecedentes por robo calificado, desobediencia y delitos contra la seguridad pública.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de abril de 2026. —Un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra dos hombres señalados por uso de documento falso y cohecho, luego de que fueran sorprendidos circulando en un vehículo sin placas, con un permiso provisional apócrifo, e intentaran sobornar a elementos de la Policía Estatal (POES) para evitar el aseguramiento.

La Fiscalía General del Estado logró además la vinculación a proceso por ambos delitos y obtuvo dos meses para la investigación complementaria. Los imputados acumulan antecedentes por robo calificado, desobediencia y delitos contra la seguridad pública.

Los hechos se registraron el pasado 5 de marzo, cuando oficiales de la POES interceptaron la unidad durante un recorrido de vigilancia. Al revisar la documentación, detectaron irregularidades en el permiso provisional que portaba el conductor; fue entonces cuando uno de los ocupantes ofreció una cantidad en efectivo a los uniformados a cambio de dejarlos ir.

El caso se suma a la cobertura sostenida de incidencia delictiva en el estado que Rotativo ha documentado durante los últimos meses.

El análisis forense del documento confirmó su falsedad, mientras que el intento de compra a los oficiales configuró el delito de cohecho. La Policía de Investigación del Delito trabajó en sinergia con la corporación estatal para integrar la carpeta que se presentó ante el juez.

En audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y resolvió la medida cautelar más severa tras valorar el riesgo que representaban los imputados por su historial.

Ambos sujetos, de acuerdo con los registros oficiales, cuentan con antecedentes por robo calificado, robo en lugar cerrado, desobediencia y resistencia de particulares, además de delitos contra la seguridad pública.

La Fiscalía no precisó sus nombres completos ni si las carpetas previas derivaron en sentencia firme, lo que deja abierta la pregunta sobre por qué, pese a la reiteración, continuaban en libertad al momento de esta nueva detención.

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