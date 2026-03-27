Localizan a 31 mil 946 personas desaparecidas desde octubre de 2024 en México

Sheinbaum detalla sistema integral de búsqueda con 285 detenidos por desaparición.

Conferencia matutina presidencial sobre personas desaparecidas localizadas en México 2024-2026

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló avances del sistema integral de búsqueda de personas desaparecidas durante la mañanera del 27 de marzo de 2026.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 27, 2026
Mariana Torres García

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México, 27 de marzo de 2026. — Un total de 31 mil 946 personas reportadas como desaparecidas han sido localizadas desde octubre de 2024, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina de este jueves.

La cifra responde a la implementación de un sistema integral que articula fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda, con apertura inmediata de carpetas de investigación y activación de la Alerta Nacional de Búsqueda.

El mecanismo ha derivado también en la detención de 285 personas acusadas por el delito de desaparición durante el actual periodo de gobierno, según precisó la mandataria.

El dato resulta relevante frente al volumen de casos pendientes: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumula 46 mil 742 expedientes con datos insuficientes para iniciar una búsqueda efectiva, además de 43 mil 128 sin actividad registrada.

De los 40 mil 308 casos que sí cuentan con actividades y registros documentados, la revisión de información permitió ubicar a 5 mil 269 personas.

Sheinbaum subrayó que el seguimiento a estas cifras ocurre de manera semanal y que el trabajo se mantiene cercano a los colectivos de familiares de desaparecidos.

Búsqueda integral de personas desaparecidas en México

"Seguimos buscando, seguimos cerca de los colectivos", señaló la presidenta, quien enfatizó que el esquema obliga a las fiscalías a abrir procesos de investigación desde el primer momento del reporte.

La coordinación entre instituciones federales y estatales, dijo, ha mejorado tanto la capacidad de localización como la judicialización de casos.

El panorama, sin embargo, deja pendientes de gran magnitud. Los casi 47 mil expedientes con información insuficiente representan un desafío estructural que rebasa la capacidad operativa del sistema actual.

Organizaciones civiles han insistido en que la crisis de desapariciones en el país requiere no solo localización, sino identificación forense y acceso a la justicia para las familias.

¿Cuántas personas desaparecidas siguen sin ser localizadas en México?

La diferencia entre los más de 130 mil registros acumulados en el Registro Nacional y las localizaciones reportadas evidencia una brecha que el gobierno federal reconoce atender semanalmente.

La presidenta no ofreció una fecha estimada para reducir el rezago en los expedientes sin actividad, aunque reiteró que el sistema integral seguirá operando con revisión permanente.

gobiernoclaudia sheinbaum

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