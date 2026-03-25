México, 25 de marzo de 2026. — Fragmentos de huesos dispersos en un paraje desértico del kilómetro 46 de la carretera 26, en las inmediaciones de Hermosillo, Sonora, podrían poner fin a siete años de búsqueda para Cecilia Patricia Flores Armenta.

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora informó que los restos localizados durante una jornada de rastreo corresponderían a su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido en mayo de 2019 tras ser sustraído por hombres armados de su domicilio en Bahía de Kino.

La activista, reconocida por la BBC entre las 100 mujeres más influyentes del mundo, documentó el momento en un video difundido a través de sus redes sociales.

En la grabación aparece sosteniendo uno de los fragmentos mientras pide a las autoridades que realicen una confronta genética. La Fiscalía General de Justicia de Sonora aún no ha confirmado oficialmente la identidad de los restos y señaló que las pruebas de ADN para confirmar hallazgo son indispensables para cerrar el caso.

El cuerpo no estaba completo. Ceci Flores atribuyó la dispersión de los huesos a la acción de animales silvestres y al paso del tiempo en una zona donde colectivos de búsqueda han reportado previamente la presencia de fosas clandestinas.

A pesar de la incertidumbre que impone la espera de los resultados genéticos, la madre buscadora expresó que continuará trabajando en el área.

Marco Antonio desapareció en Bahía de Kino en 2019

La noche del 4 de mayo de aquel año, un grupo de hombres armados irrumpió en el domicilio de Marco Antonio en la localidad costera de Bahía de Kino. Se lo llevaron junto con su hermano menor, Jesús Adrián, entonces de 13 años.

Los captores se comunicaron después para indicar un punto de entrega; liberaron al adolescente, pero Marco Antonio Sauceda Rocha nunca regresó.

Para entonces, Ceci Flores ya llevaba cuatro años buscando a otro hijo. Alejandro Guadalupe Islas Flores desapareció el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis, Sinaloa, cuando tenía 21 años.

Dos hijos arrancados en circunstancias distintas terminaron por convertir a esta mujer en una de las voces más reconocibles del movimiento de familias que buscan a sus desaparecidos en México.

¿Cuántas personas siguen desaparecidas en México?

El caso de la familia Flores Armenta refleja una crisis que alcanza dimensiones nacionales. Según los registros oficiales más recientes, México acumula más de 100 mil personas reportadas como no localizadas.

Los colectivos de búsqueda ciudadana, integrados mayoritariamente por madres y familiares, operan con recursos propios en condiciones de riesgo permanente, ante la insuficiencia de resultados de las fiscalías estatales y federales.

La prueba de ADN que confirme o descarte la identidad de los restos hallados en la carretera 26 podría tardar semanas. Mientras tanto, Flores Armenta adelantó que regresará al sitio para rastrear más fragmentos en la extensión del terreno.