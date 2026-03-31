Querétaro, 31 de marzo de 2026. —El dirigente estatal del PAN, Martín Arango, acusó que el gobierno federal clasifica víctimas de homicidio como personas desaparecidas para reducir artificialmente los indicadores de violencia letal en el país.

El señalamiento se da en el contexto de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas que ya supera las 394 mil víctimas, cifra que refleja un crecimiento sostenido del fenómeno a escala nacional y que ha encendido alertas en organizaciones civiles, académicas y ahora también en la oposición partidista.

La acusación de Arango apunta a un posible manejo discrecional de las categorías estadísticas oficiales. Según el panista, la estrategia federal no solo ha sido ineficaz para contener las desapariciones, sino que estaría utilizando la reclasificación de víctimas como un mecanismo para presentar una reducción aparente de homicidios.

"Están dejando pasar a las víctimas de homicidio como personas desaparecidas, como una forma de disminuir el número de homicidios en el país", afirmó. Hasta el momento, el gobierno federal no ha emitido postura sobre este señalamiento específico.

Es una acusación grave que, de confirmarse, implicaría un problema de integridad en los registros oficiales de seguridad.

Sin embargo, Arango no presentó evidencia documental que respalde la afirmación ni citó casos concretos donde se haya documentado esa reclasificación.

La denuncia se sostiene, según sus propias palabras, en su interpretación de las tendencias estadísticas.

Desapariciones en Querétaro: entidad no exenta, según el PAN

En el ámbito local, el dirigente reconoció que Querétaro enfrenta su propia dimensión de esta crisis, aunque matizó que los indicadores estatales difieren de lo que ocurre en las entidades más golpeadas.

No ofreció cifras específicas sobre el número de personas desaparecidas en la entidad ni detalló en qué consisten esas diferencias.

Lo que sí planteó fue la necesidad de reforzar la coordinación entre los tres niveles de gobierno como medida preventiva. "Cuando se permite la impunidad es cuando estos delitos se repiten", advirtió, en un llamado que no va dirigido exclusivamente a la federación sino también a las autoridades locales.